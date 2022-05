A gyógyításukra szakosodott állatorvos, Berkényi Tamás által életre hívott madármentés teljes egészében önkéntes alapon tartja fenn magát. Idén egy kedves felajánlás érkezett részükre a Kalap Jakab együttestől, akik régóta kísérik figyelemmel mentőmunkájukat és látogatják a madárkórházat, jól ismerik működését. Az ő adományuk egy koncert volt, melynek teljes bevételével a rászoruló madarak megmentőit akarták támogatni. A felajánlást a madarak és fák napjának alkalmából szervezték. A Köfém Művelődési Központban megtartott rendezvényre rohamléptekben fogyott el mind a 240 darab jegy. Ezertől háromezer forintig lehetett a jegyeket megváltani, ezt a jegyvásárlók maguk dönthették el.

Emellett a művelődési házban már két hete látható egy baglyos képkiállítás, mely fotóit a madárkórházban tartott baglyokról készítették fotóművészek, így adta magát, hogy a koncert helyszínéül is a központot válasszák. A terem térítésmentes biztosításával hozzá is járultak a nemes ügyhöz, a madárkórház a szervezést és az egész koordinálását végezte. A koncert célja volt, hogy a bevétellel a madármentő kórház működését segítse, mivel ezekben a hónapokban a többszörösére nőtt a bajba jutott madarak száma, ami már napi szinten 20-25 tollas befogadását jelenti.

Kalap Jakabék óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló előadásában a gyerekeket is bevonva zenélték és játszották el, hogyan kell a madarakat megmenteni. A kicsik azt is megtanulhatták, amennyiben a fészekből kiesett fiókával találkoznak, azt azonnal a madárkórházba kell juttatni. Még nem tudni, mennyi pénzt sikerült összegyűjteni, de minden forint sokat számít. Megtudtuk: a tervek szerint elsődlegesen működési költségeket fedeznek belőle, műtéteket, gyógyszereket, eledelt. A kórháznak már nagy szüksége lenne egy új műtőasztalra is, de az még várat magára.