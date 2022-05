Cser-Palkovics András polgármester a gyerekekhez szólt köszöntőjében: – Fantasztikus dolog, amit alkottatok. Amikor pár éve megálmodtuk az Alba Innovárat, sok cél vezérelt. Egyik a tehetséggondozás volt, fontos, hogy ebben a digi- talizált világban is megtaláljuk a tehetségeket, akik ebben a tárgy­körben ügyesek – mondta a város vezetője, hozzátéve, a zsűrinek nehéz dolga volt.

– Fantasztikus élményt adtak a diákok, akik olyan középületeket építettek fel, amelyek a maguk valóságában is sokat jelentenek, de a virtuális térben is nagyon jól sikerültek. A munkákból pedig kiderült: egy olyan épületet is felépített egy csapat, amelynek ma csak a helye látható – a koronázó­bazilikát. Amin a felnőttek évtizedek óta nem jutnak dűlőre, azzal kapcsolatban a mai fiatalok pillanatok alatt megmutatták nekünk, hogy így is lehet. Ez pedig azt mutatja: érdemes az újjáépítésen gondolkozni…

Laufer Tamás, az Alba Innovár vezetője kiemelte: – Célunk volt, hogy tegyük Fehérvárt a digitális térképre is: ez sikerült. Három hónap alatt alkották meg a feladatot a versenyzők, ami már művészetnek mondható. A célja pedig az, ami az Alba Innovárnak: összekösse a múltat a jelennel és a jövővel. Legyen híd – program –, amely lehetőséget ad mindenkinek az érvényesülésre.

Negyvenből 18 csapat, 60 fiatal, jutott célba, akik kiváló munkát végeztek. S noha ebben a körben már mindenki győztes volt, a legjobb, arany minősítést elnyert csapat az Alapítók a Nemzeti Emlékhellyel, a Kitartó Blokkok a Kossuth Lajos Általános Iskola épületével, a Block Prók forever a MOL Arénával, valamint a Best crafters ever a Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületével.