Nemcsak helybéli, de a régió más településein tanuló diákok is érkeztek a programra. A megnyitót követő kerekasztal-beszélgetésen Mohay Gergely, az EMMI Fiatalokért Felelős Főosztályának vezetője elmondta, középiskolás korában diplomata akart lenni. Saját maga által romantikus ábrándnak nevezett elképzelésében olyan diplomataként látta magát, aki arról tárgyal, hogyan szerezzük vissza a Trianonban elcsatolt területeket. Lám, most ifjúságpolitikával foglalkozik. Szavaiból kiderült, úgy érzi, jól választott, mert belföldön jobban tudja segíteni a hazáját, mint külföldön.

Lőrincz Tamás, a Ciszterci Gimnázium hittan-magyar tanára sakkozni és olvasni szeretett diákként, s író szeretett volna lenni. Deák Róbert fizikus, matematikus arról álmodott, hogy orvos lesz. Vonzotta a doktori cím. No, az így is meglett! Sokszor módosított a pályáján, érintette a kriptográfiát, a viselkedéselemzést, most kognitív fejlesztéssel foglalkozik. Lengyel Zsófia parasportoló, kommunikációs szakember óvodásként énekesnő akart lenni, 18 évesen a jog érdekelte, ám azután mégis a pszichológiát jelölte be a felvételi lapon. Hiába volt rengeteg pluszpontja, nem vették fel, a pótfelvételi során kommunikáció-média szakra jutott be. Nem bánta meg, hiszen – mint mondta – jobban szeret beszélni, mint hallgatni!

Nos, a példák jól alátámasztották a rendezvény elején felszólaló Mészáros Attila alpolgármester, Mohay Gergely, illetve Kovács Péter, a NIT elnökének meglátásait, miszerint ma már egy 18 évesen meghozott pályaválasztásról szóló döntés nem kell, hogy végleges legyen. Talán nem is lehet az. Eltűnnek régi szakmák, létrejönnek újak. Egyre szélesebbek a fiatalok előtt álló lehetőségek, de az útja manapság senkinek sem lineáris. Nem dől össze a világ, ha valaki szakot vagy pályát módosít. Az élethosszig tartó tanulás viszont kötelező! S mindenkinek fel kell mérnie, hogy miben jó, és mit csinál szívesen. A beszélgetés után önismereti és pályaorientációs foglalkozáson vehettek részt a diákok.