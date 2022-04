A Magyar falu program rendszeres pályázóinak táborát erősíti Sárosd önkormányzata, s mint megtudtuk, idén az eszközbeszerzés az elsődleges cél, melynek megvalósítására nemrég 10,6 millió forintot nyertek. – A kommunális eszköz beszerzésére elnyert forrásból egy 54 lóerős traktort, valamint ágaprítót tudunk beszerezni. Ehhez önerőből veszünk még egy rézsűmulcsozót, így összességében hatékonyabban tudjuk ellátni a településüzemeltetési feladatokat. Ez egy fontos fejlesztés számunkra, az elmúlt három évben folyamatosan pályáztunk, most sikerült nyernünk – mondta Dunkl Gergely polgármester, akitől azt is megtudtuk, további 5,5 millió forintot nyert a település a helyi programok fejlesztésére, valamint egy közművelődési szakember bértámogatására, akit egy évig foglalkoztathat a művelődési ház.

– A közösségi programok szervezéséhez, lebonyolításához olyan eszközöket vásárolhatunk, amivel a művelődési ház és a rendezvényeink színvonalát tudjuk emelni. Ebbe beletartozik a hang- és fénytechnika beszerzése, egy professzionális, videó- és grafikai szerkesztésre alkalmas laptop vásárlása, továbbá csocsó- és pingpongasztalt, kültéri sörpadgarnitúrát és pavilonokat is be tudunk szerezni – tette hozzá. Mindezeken túl folytatódhat a régi kisegítőiskola szolgálati lakásokká alakítása. – Az óvodában is kevés a pedagógusunk, és az iskolában is hiányoznak a szaktanárok. Annak érdekében, hogy akár messzebbről is érkezhessenek ide pedagógusok, védőnők, egészségügyi dolgozók, szolgálati lakásokat alakítunk ki. Egy lakásra már korábban nyertünk támogatást, annak a kialakítása folyamatban van, egy másikat pedig önerőből hoztunk létre.

A most elnyert 10 millió forintos forrásból jöhet létre a harmadik szolgálati lakás. A pályázat a felújítás mellett eszközök, bútorok beszerzésére is lehetőséget ad. Ezzel is igyekszünk hozzájárulni az intézmények további fenntartásához, és a helyi pedagógus munkakörök vonzóbbá tételéhez – emelte ki. Ami Sárosd további fejlesztéseit illeti, jelenleg is tart az óvoda külső szigetelése, valamint elkészült az új bölcsőde, ami várhatóan szeptemberben nyitja meg kapuit. Emellett útépítések zajlanak, illetve nemrég a Szabadegyházi úti kerékpárút-kialakítás is elkészült.