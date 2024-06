Vargha Tamás a székesfehérvári Rákóczi-iskolában szavazott 9 óra környékén. Lapunk érdeklődésére elmondta, fontos, hogy ne csak az önkormányzati, de az Európai Parlamenttel kapcsolatos választáson is döntsenek az emberek. Mint hangsúlyozta, itt most a béke kérdése a tét.

Tessely Zoltán Csabdiban, a kultúrházban adta le szavazatait két lánya és felesége társaságában nem sokkal 11 óra előtt. Kisebbik lányának, Borbálának az idei volt az első választása. – Egy háború esetén minden elveszett, s akkor nincsen értelme arról gondolkodni, hogyan is folytatjuk tovább. Ez nem egy kampányfogás, hiszen láthatjuk, hogy kárpátaljai testvéreink mit élnek át – emelte ki a választás fontosságát az országgyűlési képviselő.

Törő Gábor Móron, a Táncsics Mihály Gimnáziumban szavazott, ugyancsak családja körében, 11.30 óra magasságában. Érdeklődésünkre elmondta, rajtunk, a szavazókon is múlik Európa sorsa. "Őrizzük meg a békét!" – összegzett.

Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője is élt szavazati jogával Cecén, a 2. számú szavazókörben. A helyszínre nem sokkal 11.30 óra után fiával, Varga Gábor Leventével érkezett, aki első szavazóként adta le voksát. Ez rámutat arra, hogy a fiatalok is fontos szereplői a választásoknak, hiszen ők jelentik a jövőt. A képviselő a béke fontossága mellett hangsúlyozta, hogy a helyi közösségek élete is előtérbe kerül a választásokon.

Társlapunk, a duol.hu Mészáros Lajos országgyűlési képviselőt idézve megírta: "meg kell védenünk Magyarország békéjét és biztonságát, Dunaújvárosban pedig változásra van szükség ahhoz, hogy ismét a siker útjára léphessen."

