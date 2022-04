Így tettek megyeszékhelyünk nyugdíjasklubjai is, akik hétfő délután adták át az adományokat a Nyugdíjas Szolgáltató Ház hátsó kertjében, melyeket elsősorban a KMKSZ – Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség – Nyugdíjasklub részére gyűjtöttek. A határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok tanácsnoka, Deák Lajosné elmondta, hogy rengetegen kértek már tőlük segítséget, éppen ezért nagyon örül, amiért a helyi nyugdíjasklubok becsatlakoztak az adománygyűjtő kezdeményezésükhöz.



– Nekünk az a feladatunk, hogy amiben csak tudjuk, segítsük ezeket az embereket, hiszen ők nem tehetnek a kialakult helyzetről. Főként tartós élelmiszerekre van szükség, ugyanis a Kijev felől Kárpátaljára érkezők száma nagyon magas, és nem áll rendelkezésükre ekkora mennyiségű élelmiszer – fogalmazott.



A gyűjtésben és az adományok eljuttatásában igen nagy szerepe van a fent említettek mellett Juhász László, önkormányzati képviselőnek is. Ő maga a háború kitörése óta civilként is azon munkálkodik, hogy segítse a menekülni kényszerülteket.

Részletezte, hogy Kárpátalja lakosságának száma a beáramló tömeg miatt meglehetősen megemelkedett, amire nem voltak felkészülve, így bármilyen segítség jól jön.

Ugyanekkor ő is a fentieket hangsúlyozta: hogy legnagyobb szükség a tartós élelmiszerekre van.