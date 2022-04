Szóládi Zoltán, az intézmény igazgatója köszöntötte a diákokat és az eseményen megjelent szülőket, hozzátartozókat. Elmondta, hogy az elsősavató ünnepséget korábban szerették volna megtartani, de a koronavírus-járvány ezt nem tette lehetővé. Viszont hagyományt szeretnének teremteni az előállt helyzetből: ezután minden évben a Szent Pantaleimon görögkatolikus templomban tartják majd meg ezt az ünnepséget, amely így sokkal bensőségesebb és lélekemelőbb mind a diákok, mind a szülők számára.

Kovács István görögkatolikus parókus, az iskola lelki vezetője is köszöntötte a szülőket. Mint mondta, egy csodának lehetnek részei a jelenlévők, hiszen a szülők elhozták a gyermekeket Isten színe elé a templomba, hogy az Ő áldását kérjék rájuk. Felelevenítette azt a számos képzőművészt is megihlető mozzanatot, amikor Szűz Máriát vitték el a szülei a templomba, hogy megmutassák őt Istennek. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek nehézségeihez képest, amikor sokszor a személyes találkozás is lehetetlenné vált a koronavírus-járvány miatt, most itt állhatnak a szülők és a gyerekek együtt, egy közösségben a templomban, és ez egy nagyon fontos és áldott mozzanat.

A köszöntők után a 3.a osztályos diákok adtak műsort, amely után közös áldás, imádság következett. Az elsősök szülei a padsorokból kimentek a gyermekeikhez és együtt kértek áldást rájuk Kovács atyával. A parókus hangsúlyozta, hogy a szülők azzal, hogy iskolába íratták a gyermekeiket, elindították őket az életben. Már nemcsak ők alakítják gyermekeik életét, hanem részben átengedték azt a tanítóknak is. Az életbe való elinduláshoz és az iskolában való szellemi és lelki gyarapodáshoz kérték Isten áldását a közös imádságban. Az áldás után Szóládi Zoltán és Kovács István apró ajándékokat adott át az elsős diákoknak.