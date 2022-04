Nem volt egyszerű

A vasárnapi választások eredményeként Fejér megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője továbbra is Vargha Tamás.

– Egyértelműen a kemény munkának köszönhető, amit nemcsak Fehérváron, de országosan is beletettünk – fogalmazott lapunknak az újraválasztott képviselő. Véleménye szerint a fehérvári nem könnyű körzet, azért is dolgoztak, mert tudták, egy összeállt ellenzékkel szemben még nehezebb dolguk van. A sikerrel kapcsolatban Vargha Tamás kiemelte, úgy gondolja, ez egy komoly eredmény, ami nem csak az ő győzelme. A képviselő kiemelte, amellett, hogy tovább dolgoznak Fehérvár fejlesztésén, többek között a negyedik autópálya-lejáróval és az intermodális központtal, a későbbiekben is rajta tartja a szemét a már készülő beruházásokon, és ha szükség van rá, minden segítséget igyekszik megadni. A körzetben a második legtöbb szavazatot Márton Roland, az ellenzéki összefogás jelöltje kapta, akit szintén kerestünk, hogy értékelje a vasárnapi eseményeket, de lapzártánkig nem értünk el.

Az 1. sz. vk. képviselője Vargha Tamás

Forrás: Török Levente

A béke pártján

A megye 2. választókerületében, amelyhez Mór tágabb környéke és Fehérvár egyes városrészei is tartoznak, szintén elsöprő Fidesz–KDNP-győzelem született. Törő Gábor a leadott szavatok több mint felét megszerezve utasította maga mögé az Egységben Magyarországért jelöltjét, Fazakas Attilát, akit, bár próbáltunk keresni telefonon, nem értünk el. Ugyanakkor közösségi oldalán hangot adott csalódottságának, olykor nyomdafestéket nem tűrő módon. Bejegyzésében azt is nyomatékosan kijelentette, hogy ő volt az egyike a legjobban támadott jelölteknek, és nem hajlandó gratulálni a győztesnek.

A 2. sz. vk. képviselője Törő Gábor

Forrás: FMH

Az ismét megválasztott országgyűlési képviselő, Törő Gábor lapunk megkeresésére elmondta, hogy bár az ellenzéki előválasztás miatt a kampány korán indult, fárasztó volt, de az aktivistákkal együtt sikerült megmutatniuk és megvédeniük az elmúlt ciklus fejlesztéseit, eredményeit. Törő Gábor kiemelte azt is, hogy a választópolgárok egyértelműen kiálltak amellett is, hogy nem kérnek a háborúból, a baloldali kormányzásból, mivel békében és biztonságban szeretnének élni. A negyedjére megválasztott képviselő hozzátette, igyekszik meghálálni a bizalmat, és folytatni szeretné a megkezdett vidékfejlesztési és családtámogatási programot a kormánnyal közösen.

A kistelepülések bizalma

Mészáros Lajos, a kormánypárt jelöltje a megye 4-es választókerületében, Dunaújvárosban és környékén zárta sikerrel a választást. A szavazatokkal kapcsolatban elmondta, eleinte Dunaújvárosból érkeztek a voksok, ekkor még Kálló Gergely vezetett, ahogy viszont a kisebb településekről is kezdtek beérkezni az adatok, csökkent a kettejük közötti különbség, és aztán át is fordult. Mint mondta, Dunaújváros hagyományosan baloldali beállítottságú település, itt idén is az ellenzéki jelölt szerzett több szavazatot, de a különbség kevesebb volt, mint a korábbi választásokon.

– Azt gondolom, leginkább annak köszönhető a győzelem, hogy egy tősgyökeres, idevalósi ember vagyok, akit kórház­igazgatóként sokan ismernek, ugyanakkor nagyon sokat dolgoztunk a kampány során is.

A 4. sz. vk. képviselője Mészáros Lajos

Forrás: FMH

Mészáros Lajos azon dolgozik, hogy minél előbb napi kapcsolatot alakítson ki annak érdekében, hogy ígéreteit betarthassa, és hogy a felmerülő problémák megoldásában is segítséget nyújthasson.

A körzetben Kálló Gergely, az ellenzéki összefogás jelöltje, eddigi országgyűlési képviselő érte el a második helyet, aki kérdésünkre elmondta, tiszteletben tartja a választópolgárok döntését, és sok sikert kíván Mészáros Lajosnak.

– Egyetlen dolgot kérnék Molnár Krisztiántól, a Fidesz választókerületi elnökétől és Mészáros Lajostól: temessük be az árkokat! Kérjük meg az embereinket, én is a rám szavazókat, ők is a rájuk szavazókat, hogy ne gyűlölködjünk – fogalmazott Kálló Gergely.

Kálló Gergely a 4. sz. választókerületben nem tudott nyerni

Forrás: FMH

Dél-Fejér a legfontosabb

A megye 5. számú választókerületét továbbra is Varga Gábor képviseli majd a parlamentben. A képviselő úgy gondolja, az elmúlt években végzett munkájának köszönhető az, hogy idén is ő kapta a legtöbb szavazatot. Varga Gábor elmondta, azért is indult a választáson, hogy ezt a munkát a lakosság értékelje. A képviselő köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki elment szavazni, és különösen azoknak, akik rá és a Fideszre szavaztak, ezeknek köszönhetően pedig továbbra is Dél-Fejér fejlődéséért dolgozik majd. A megye déli részén Kertész Éva, az ellenzéki összefogás jelöltje kapta a második legtöbb szavazatot, aki megkeresésünkre elmondta, hogy egyelőre nem kíván a választásokkal kapcsolatban nyilatkozni.

Az 5. sz. vk. képviselője Varga Gábor

Forrás: FMH

Elsöprő győzelem

A 3. választókerületben, azaz Bicskén és annak vonzáskörzetében a Fidesz–KDNP színeiben induló Tessely Zoltán tarolt, közel kétszer annyi szavazatot gyűjtött, mint az Egységben Magyarországért jelöltje, Balázs Péter. Utóbbi baloldali politikus megkeresésünkre elmondta, bár nem számítottak mandátumra ebben az erős, mondhatni, kormánypárti körzetben, de a fölény őket is meglepte. Az ellenzéki összefogás jelöltje – aki egyébként bicskei önkormányzati képviselő – ugyanakkor hozzátette, most ismerkedett a politika ezen részével, így azt még nem tudja, hogy a következő választáskor is ringbe száll-e. Kifejtette azt is, hogy egy demokráciában fontos, hogy több alternatívából választhassanak az emberek, ezért is indult, ám mint kiderült vasárnap, az emberek döntő többsége nem kér a változásból, amit tiszteletben kell tartani. A politikus ugyanakkor bízik benne, sikerül az ellenségeskedést megszüntetni a jövőben a magyar politikában, ahogy abban is, hogy az újonnan megalakuló kormány jó irányba viszi majd az országot.



A 3. sz. vk. képviselője Tessely Zoltán

Forrás: FMH

Az újból megválasztott országgyűlési képviselő, Tessely Zoltán hálás a bizalomért:

– Nehéz ilyenkor bármit is mondani, inkább csak a köszönet hangján szeretnék szólni, mert ez a siker nagyon sok embernek a munkája. A választókerületben összesen 1000 ember dolgozott, hogy a Fidesz–KDNP sikere olyan legyen, mint amilyen lett. Soha nem gondoltuk volna, hogy a 2018-as számokat felül tudjuk múlni, ez megtörtént. Hálás vagyok, és már a kampányban is jó volt azt látni, hogy az elmúlt négy vagy akár tágabban nyolc, illetve tizenkét évben mennyi mindent tudtunk elérni közösen. Úgy gondolom, a következő ciklusnak is arról kell szólnia, hogy tudjunk tenni még egy lépést előre!