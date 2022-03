A pandémiás időszak után ismét megrendezi a város a nyugdíjas Ki-Mit-Tud? versenysorozatát, melynek második állomására került sor vasárnap délelőtt a fehérvári Táncházban. A tárgyalkotói megmérettetés már lezajlott, ennek az eredménye - az alkotások - a Táncházban megrendezett kiállításon kaptak helyet. A versenyen eredményesen szereplő versenyműveket vasárnapig tekinthette meg a közönség.

A tárgyalkotói munkák versenye után pedig ezúttal az előadóművészeti kategóriában jeleskedhettek a fellépők. E kategória első előválogatója február 27-én volt, a most vasárnapi volt a második. E két alkalmon döntött a zsűri arról, hogy kik kapnak elismeréseket és vehetnek majd részt a március 20-i gálán - árulta el a részleteket Vitai Alexandra, a nyugdíjas Ki-Mit-Tud rendezvényszervezője.

Erős volt a mezőny, ez már az első fellépőkön is látszott. Ezúttal főleg a csoportos, táncos fellépéseké volt a főszerep, kevesebb volt az egyéni előadó, mint a múlt héten, amikor több énekes és egyéni versenyző mérettette meg magát. Most vasárnap ráadásul nem csak Fejér megyéből, de Budapestről is érkeztek versenyzők. A zsűri közel hatvan produkcióból válogatta ki a gálára a legjobbakat- azaz a kiemelt arany és az arany minősítésű előadásokat.