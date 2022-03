A tanítás ideje alatt is folyik a felújítás, egyelőre 396 millió forintot fordítanak rá. Az elkövetkezendőkben további 520 millió forint támogatást fordítanak az épület teljes korszerűsítésére, majd még félmilliárdot eszközbeszerzésre, bútorokra. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bálint Istvánné polgármester, Csörgöl Ákos alpolgármester közösen jelentették be a hírt a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) igazgatóhelyettesével, Csontos Dáviddal közösen.

Bottlik Zoltán Ákos technikumigazgató és munkatársai a megújuló profilú oktatási intézmény arculatváltásáért dolgoznak keményen, hiszen harminc-ötven kilométeres körzetben van iskolaválaszték. Törekszenek az egyedi képzésre, s a felnőttoktatásban is előreléptek. A Biatorbágyi Innovációs Technikum és Gimnázium diákjait egy évre a bicskei Vajdába befogadják, erről is megállapodtak, hangzott el. A Tatai úton álló egykori 2-es óvoda elárvult és lerobbant épületét szintén felújítják, gyakorlati helyszínként vonják be az oktatás-képzésbe a helyet.

Bálint Istvánné személyes érzésekkel viseltetik az egykori gimnázium iránt, maga is ide járt, mint oly sok bicskei és környékbeli a járásból. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő megemlítette, ő és a városvezetés mennyi bírálatot kaptak az épület állapota miatt, a jelentős összeg válasz most a kritikára, mondta. Hozzátette: ellenfeleit ezúton üdvözli az iskola elől.

A Bicskei Gazdasági Szervezet a város költségvetési szerve 2009-től, Nagy Attila igazgató 26 alkalmazottal gondoskodik a város rendjéről. Ezúttal az önkormányzat saját erőből 16 millió forintért vásárolt két kisebb elektromos tehergépkocsit, a zöldítés jegyében. Bálint Istvánné elmondta, mindenképpen szükség volt új járművekre, s a környezetkímélés miatt esett a választás a villanyautókra. „Nem méregzöld, hanem tevékeny zöld szemlélet a célravezető”, fogalmazott Tessely Zoltán, a vezetők maguk is kipróbálták a szennyezés nélküli járműveket.

A hagyományosan a romák által lakott városrész rehabilitációjára európai uniós forrásból 106 millió forintot fordítanak, a Bihari és Losonci utcáknál folynak a munkálatok. Két új buszmegálló-buszöböl épül a pályázati összegből, valamint a Losonci utca 350 méteres szakaszát kiszélesítik három és fél méternyire, és felújítják a nagyon elhasználódott felületet. Húsz napelemes lámpát is felhelyeznek az oszlopokra. A polgármester fontos eseménynek nevezte a beruházást, amely része egy hosszabb folyamatnak. Tessely Zoltán képviselő és Németh Tibor városi képviselő, egyben a roma önkormányzat elnöke korábban indították el a városi önkormányzattal közösen a terület rehabilitálását. A lakosok többsége szemmel láthatóan maga is tesz a terület pozitív változásáért.