Mészáros Lajos, Fejér megye 4-es számú választókerületének, azaz Dunaújvárosnak és környékének fideszes ország­gyűlési képviselőjelöltjének közösségi oldalán tették közzé azt az alig egyperces videófelvételt, amelyben egyértelműen fogalmazta meg álláspontját Pintér Attila. Az MSZP helyi szervezetének korábbi elnöke így kezdte mondandóját: – Másokkal ellentétben hithű, igazi baloldali ember vagyok. 2019-ig a Magyar Szocialista Párt dunaújvárosi szervezetének voltam az elnöke, egészen addig, míg városunkba benyomuló jobbikos fiúk félre nem állítottak.

Gondolataival utalt a város jelenlegi vezetőségére és a térség országgyűlési képviselőjére, Kálló Gergelyre is, aki szintén a Jobbikot képviseli. – Azt gondolom térségét szerető városi polgárként, hogy Kálló Gergely, városunk és térségünk jelenlegi ország­gyűlési képviselője nem minket képvisel. Nem ezt a térséget képviseli, és semmiképpen sem a baloldali embereket képviseli – fogalmazta meg markáns véleményét Pintér Attila.

Ezzel szemben Mészáros Lajossal, a Fidesz jelöltjével és a Szent Pantaleon Kórház jelenlegi főigazgatójával kapcsolatban úgy fogalmazott: – Hiszem, hogy Mészáros Lajos, szeretett kórházunk főigazgatója, régi, jó barátom egyértelműen a legalkalmasabb ember arra helyiként, helyi születésűként és helyi lakosként, hogy ezt a térséget, ezt a várost képviselje!

Ezzel is utalva Kálló Gergelyre, aki korábban több budapesti kerületben is indult országgyűlési képviselőjelöltként, és csak később került Fe­jér megyébe.

– Én személy szerint őrá fogok szavazni április 3-án. Azt kérem, tegyék önök is ezt, pártszimpátiától függetlenül! – fogalmazott Pintér Attila, aki a Magyar Szocialista Párt helyi szervezetének korábbi elnökeként tehát arra kérte a lakosságot, szavazzanak Mészáros Lajosra, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjére.