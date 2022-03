Az emlékérme-készítő gépet arra tervezték, hogy pénzérméből egy hosszúkásra nyújtott ajándéktárgyat készítsen, amelyre a helyi látványosságok képének vésett nyomatát préselik. Az elsőt Amerikában készítették az 1892-es chicagói világkiállításra. Manapság a világ számos pontján megtalálhatók, Magyarországon is több helyen találkozhatunk velük. Már Zámolynak is van saját emlékérme-készítő gépe! Az ötlet Nagyné Méhes Mónika, a településfejlesztési bizottság elnökének fejéből pattant ki, ugyanolyan régi álma volt ez, mint a nem régen létrehozott szerelempark. A képviselő februárban azt mondta, várható, hogy tavaszra ez az elképzelés is valóra válik. Nos, a gép működik, sokan már ki is próbálták a zámolyiak közül. Az első érmét stílszerűen Nagy Bence, a Madárkert létrehozója készítette, ugyanis ez az egyik látványosság, amit érembe préselhetünk. A további három lehetőség pedig a Magtár, a katolikus templom melletti országalma és egy, a zámolyi serfőzőt jelképező söröskorsó.