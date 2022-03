Az elmúlt év kétségekkel telt, a Velencei-tó helyzete arra kényszerítette a szakembereket, komolyan fontolóra vegyék egy hosszú távú vízpótlás megoldásának lehetőségeit. Azóta több elképzelés is megszületett, döntés azonban nincs arról, hogy a karsztvizet, esetleg a Dunát használják majd fel, hogy töltsék a tó medrét. De az bizonyos, meg kell valósítani a vízgyűjtő terület meglévő tározóinak, vízfolyásainak rekonstrukcióját. Mindez nem oldhatja meg rövid időn belül a problémát, márpedig a jelenlegi helyzet olyan, mint a tavalyi: aggasztó. Azzal együtt, hogy a sokéves aszály következményeit rövid távú politikai hangulatkeltés céljaira is felhasználják, mint ahogyan az már tapasztalható volt. A szakemberek tavaly abban bíztak, a téli csapadék és a Zámolyi-víztározó leeresztése annyit emel a Velencei-tó vízszintjén, hogy legalább 110 centis állással fordulhatunk a nyár felé. Ma azonban a szint csak 98 centiméter, mivel nem érkezett meg a várva várt hó, vagy téli eső, csak a tározó vízmennyiségével lehetett segíteni a Velencei-tavon.

Pálinkás Imre, a MOHOSZ velencei-tavi kirendeltségének vezetője szerint, ha minden így marad, azaz nem jön sem áprilisban, sem májusban extrém mennyiségű eső, előfordulhat, hogy a nyár olyan léptékű halpusztulást hoz, amihez képest eltörpül a tavalyi. Emiatt egyelőre csak mintegy 50 mázsa halat telepítettek, és nem is tervezik a folytatást. Ez látszik a területi horgászjegyek eladásánál, a visszaesés drasztikus még annak tükrében is, hogy jelenleg a Velencei-tó az ország egyik legolcsóbb horgászvize. Ha (most minden mondat így kezdődik) elmarad a tavaszi esőzés, a Szúnyog-sziget csónakkikötői talán júniusig lesznek használhatók.

Szerencsére Agárdon a Béke utcai kikötőt és a dinnyési kikötő nyugati felét megkotorták, így ott körülbelül 110 centis vízmélységgel lehet számolni. A Pátkai-víztározó horgászati hasznosítóját, a HOFESZ társadalmi elnökét, Nagy Attilát éppen a Balaton partján találom hívásommal, így azzal kezdi, hogy a magyar tenger vizéből is hiányzik úgy 30-35 centi. Azt mondja, sokan azt hiszik, hogy a párolgás csak a kánikulában jelentős. Igaz, hogy harmincfokos melegben napi egy centit is veszít vizéből a Velencei-tó, de ez a mennyiség most is eltűnik három-négy nap alatt, főként, ha fúj a szél. Ferincz Árpád, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet Természetesvízi Halökológiai Tanszékének vezetője gárdonyi lakos, így minden nap láthatja, mi a helyzet. De ő sem jós.

Megerősíti, hogy most minden az eddig elmaradt csapadék tavaszi érkezésén múlhat, így bármit mondana, annak az ellenkezője is igaz lehet. Egyelőre előtte sem körvonalazódik, milyen hos - szú távú vízpótlási megoldás mellett döntenek majd az illetékesek. Ami történik, nem meglepetés, hiszen hazánkban a tavaszi és téli időszakokban a rendkívüli aszályok előfordulásának valószínűsége évek óta nőtt. Ebben vagyunk most.