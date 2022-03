Megkönyörült rajtunk végre a természet, és megindult felfelé a hőmérő higanyszála. A fűzek földig szomorkodó vesszein megnyíltak az eddig csak didergő levélkezdemények. A tóparti fák kérge alól csapatostul bújnak elő a katicabogarak, és a jó idő köszöntésével kapcsolatban nincs különbség a hazai hétpettyesek és a határátlépő harlekinek között. A zebrán átrohanó iskolások kabátja már kézben csüng vagy a derekukra kötve. Néhány kamasz és pár öreg hobó már az első adandó alkalommal farmer rövidnadrágra váltott. Az élővilág nemcsak a kikeletet ünnepelheti ezekben a napokban, hanem a tuberkulózis világnapját is, ami Robert Koch Nobel-díjas orvosnak köszönhetően elkerül minket itt, Európában. Azonban távoli, közkedvelt turistaparadicsomokkal kecsegtető országokban még most is leselkedik ránk a veszély.