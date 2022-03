Meghívásra érkeztünk a baracskai Kossuth Lajos utcába, ahol a sportpálya és a temetői szakasz között már a munkások lázasan dolgoztak, készítették elő a terepet az aszfaltozásra. Majd 15 órát ütött az óra és megérkezett annak rendje és módja szerint a térség országgyűlési képviselője, Tessely Zoltán, aki a Pannónia Szíve – 35 település felemelkedésének krónikája című nagyszabású könyvbemutatóról utazott a községbe.

A köszönő kézfogások után a szorgos dolgozók beindították az aszfaltozó gépet, beröffentették az úthengert és egy rögtönzött bemutató keretében bemutatták, hogyan történik az első aszfaltréteg leterítése az említett szakasz első néhány méterén. Forgott a kamera, készültek a képek, miközben a diktafonom is felvételnek indult, ugyanis a megjelent urak, a már említett Tessely Zoltán és a község vezetője, Szőlősy Attila számolt be a látottakról és a sajtótájékoztató apropójáról. – Hivatalosan is megkezdődött a település közúthálózat-fejlesztésének újabb szakasza. Hamarosan pedig az aknák, aknafedlapok 4 cm-es emelésével folytatódik a munka, és azt követően fog kapni egy kopóréteget az út.

Örömhír, hogy ebben a periódusban öt utca fog megújulni ütemezetten Baracskán, összesen 38 millió forintból. Ebből 33 millió pályázati forrásból érkezik, míg a fennmaradó 5 millió forintot az önkormányzat biztosítja. A község folyamatosan halad előre és biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban is szeretne az önkormányzat forrásokhoz jutni, továbbfejlődni – mondta a terület országgyűlési képviselője. Szőlősy Attila faluvezető pedig hozzátéve elmondta, hogy az elnyert pályázati forrásból a Deák Ferenc utca gyógyszertári szakasza, valamint a Toldi utca, Széchenyi utca egy része és a már említett Kossuth Lajos utca a sportpályától egészen a temetőig kap majd új réteget.