A változékony, szeles februári időjárás eddig alig haladta meg a pár fokos napi középhőmérsékletet, éjszakánként többször is fagypont alá süllyedt a hőmérő higanyszála. Ennek ellenére az áramszolgáltató Úrhidán – egymástól különböző utcákban – februárban több napra, 7-ére, 8-ára és 16-ra időszakos áramszünetet hirdetett napi hét és fél órára, reggel 8-tól délután fél 4-ig. Az áramszünet oka az értesítő szerint: „megnövekedett ügyfél igény villamos energia ellátása miatt”.

Sokkal több a hűtő-, fűtő klíma, kevés az amper

A helyi önkormányzat az áramszünethez magyarázatot is fűzött: „Az E.ON az elektromos hálózat fejlesztését a megnövekedett igények miatt tervszerűen a jogszabályban leírtak alapján végzi. Az elmúlt években településünkön ismét nagy számban épülnek új családi házak. Eltolódott és megnövekedett az energia felhasználás a villamos energia irányába, a megnövekedett számú hűtő-fűtő klímák, az elektromos fűtési rendszerek és nagy teljesítményű konyhai és egyéb eszközöknek köszönhetően. A mai modern háztartás villamos energia igényéhez már nem elégséges az 1x20 amper, hanem a 3x16, illetve sok esetben 3x25 amper az elvárás. A megnövekedett igényeket a szolgáltató a hálózatfejlesztéssel tudja biztosítani, ami mindannyiunk érdeke.”

Egy héten belül három napon lehet áramszünet

A szolgáltatónál érdeklődtünk az áramszünet indokoltságáról és arról, van-e valami előírás, szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy az áramszolgáltató télen szüneteltetheti a villamos energiát a fentebb említett okokra hivatkozva.

Sajtómegkeresésünkre Patócs Renáta, az E.ON szóvivője, kommunikációs szakértője válaszolt: – A tervezett üzemszünetekre azért van szükség, hogy a hálózatunkat fejlesszük, karbantartsuk, műszaki-biztonsági színvonalát megőrizzük, és ezzel például egy esetleges üzemzavart megakadályozzunk. Fejlesztési és karbantartási munkáinkat az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ütemezetten, egész évben végezzük. A munkálatok tervezésénél és a kivitelezésnél mindig fontos szempont az időjárási körülmények figyelembevétele mellett az, hogy ügyfeleinket időben értesítsük, és csak a valóban szükséges esetekben és a lehető legrövidebb ideig zavarjuk tervezett áramszünetekkel.

Mint megtudtuk, a jogszabály szerint december 1. és február 28. között ugyanabban az utcában, több napos munka esetén napi 6 órás tervezett üzemszünet hirdethető, míg egynapos munka esetén 8 órán belül vissza kell állítani az áramszolgáltatást. Ugyanazon a szolgáltatási területen egy héten 3 nap, egy hónapban 5 nap lehet érintett.

A szóvivő hozzátette: – Úrhidán új bekapcsolások és hálózatbővítési ügyféligények miatt vált szükségessé hálózatunk fejlesztése. Mindig arra törekszünk, ügyfeleinket a tervszerű munkák elvégzésekor a lehető legkevesebb kellemetlenség érje, ahol erre lehetőség van, feszültség alatt, azaz áramszünet nélkül végzünk beavatkozásokat. De bizonyos esetekben – így az említett konkrét esetekben is – a fejlesztési munkák biztonsági, illetve technológiai okokból nem valósíthatóak meg szolgáltatásszünet nélkül. Ezért kérjük ügyfeleink türelmét és megértését.

Az E.ON munkatársa szerint abban az esetben, ha a munkálatok a tervezettnél hamarabb érnek véget, az áramszünet ideje rövidebb is lehet az előre meghirdetettnél – csak feltétlenül szükséges ideig fog tartani a hálózatfejlesztés elvégzéséhez szükséges üzemszünet.

De miért nem tavasszal, amikor nincs fűtés?

A korrektnek tekinthető válaszból csak az nem tűnik ki, miért nem tavaszra ütemezik a jelzett munkákat, amikor már nem feltétlen fontos, hogy az elektromos kazán fűtsön, vagy éppen a radiátorok vizét keringető szivattyú működjön. Nyitott kérdés maradt az is, hogy a hivatkozott jogszabályban van-e olyan limit a külső hőmérsékletre vonatkozóan, amikor a tervezett áramszünetet elhalasztják.

Most legfeljebb abban bízhatunk, hogy az időjárás is segít azokon – mivel az előrejelzés kedvező –, akiknek áram és más fűtési lehetőség hiányában az áramszüneti napokon a cég szolgáltatását nélkülöznie kell. Bosszankodás helyett, akinek a kedve is úgy tartja, és nem fázik, talán eldúdolhatja a népszerű Hofi-dal, a Próbálj meg lazítani! jól ismert refrénjét: „Kell egy kis áramszünet,/Időnként mindenkinek,/És aztán megint mehet/Minden tovább”.