A szépkorúak műsorral készültek, a szabadbattyániak például a Z’Zi Labor egykori nagysikerű dalára (Rolling Stones: Honky Tonk Woman) készítettek táncos jelenetet, de nem a veresegyházi, hanem a battyáni asszonykórus közreműködésével.

A programot farsangi jelmezes felvonulása tette színessé. A jelmezek között ötletes családi kapcsolódások is akadtak, több esetben férj és feleség együtt öltözött be. Lásd: rendőr és rab, gengszter pár a 1920-as évekből, japán hölgy és férfi, Túró Rudi és Túró Rudiné, spanyol táncos pár. Az egyéni jelmezesek között ott volt Vilma, a kőkorszakból, a szomorú fehér bohóc, Pierrot, de nővérke, pillangó, úttörő, kuruzsló cigányasszony, rapper és háremhölgy is feltűnt a forgatagban.

Vacsorára ízletes disznótorost (hurka és kolbász), valamint finom farsangi fánkot és süteményeket kínáltak a vendéglátók. Az est második felében tombolasorsolás fokozta a hangulatot, a príma talpalávalót Zoli, a zenész húzta, a tánc kifulladásig tartott – számolt be a történésekről Márkusné Anett, a művelődési ház vezetője.