– A kommunista időkben nem volt példa nélküli a településnevek ideológiai alapon történő megváltoztatása. Az eredeti névben szereplő Szent Péter a község templomának védőszentje volt. A visszaváltoztatás szándéka tehát elsősorban a hagyományokra épül, és az identitás erősítését szolgálja – fogalmazott Császár Roland, Kajászó polgármestere.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő néhány napja, a felújított kajászói iskola átadásán arról beszélt: a körzet képviselőjeként személyesen két „álma” volt Kajászóval kapcsolatban. Az egyik az iskola újranyitása, a másik pedig a település régi nevének a visszaállítása.

A névváltoztatás folyamata hosszadalmas és mivel nem is olcsó, ezért első körben szeretnék felmérni, mekkora az ötlet támogatottsága a településen. A folyamat érdemi előkészítése, valamint a helyi népszavazás kiírása – ami a hatályos szabályozás értelmében szükséges ahhoz, hogy az önkormányzat kezdeményezhesse a névváltoztatást a Belügyminisztériumnál – csak akkor történik meg, ha a kajászóiak többsége egyetért az önkormányzat elképzelésével.

Személyesen is felkeresik a községben élőket, hogy beszélgessenek a régi név visszavételének jelentőségérőlForrás: / FMH-Archív

A terv megvalósításának egyik legfőbb akadálya az lehet, hogy a lakosok egy része tart a bürokratikus „macerától”, attól, hogy a hivatalokban, bankban, szolgáltatóknál, rengeteg idejükbe és pénzükbe kerül az adatváltozás bejelentése. A polgármester viszont azt mondja, erre nem lesz szükség: már felvette a kapcsolatot az okmányirodával, a legnagyobb bankokkal, a szolgáltatókkal, és adott esetben minden segítséget megadnak a lakosoknak a gördülékeny ügyintézéshez.

Császár Roland azt is elmondta, nem először futnak neki a névvisszavétel kérdésének. Mivel a lakosság 50-60 százaléka az utóbbi években költözött a faluba, és nem ismerik a község történelmét, hagyományait, ezért úgy döntöttek, hogy a helyi képviselők személyesen is felkeresik a községben élőket, hogy beszélgessenek a régi név visszavételének jelentőségéről, és válaszoljanak a felmerülő kérdésekre is.

Kajászón úgy tervezik, a lakossági népszavazásra a kérdésben csak a következő önkormányzati választásokkal egyidőben kerül sor. Idő tehát még bőven van.