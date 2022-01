A szeretetszolgálat és a község vezetősége régóta szeretett volna egy olyan, hosszú távon működő megoldást találni, amelylyel segíthetik a Sárkeresztúron élő hátrányos helyzetű családok mindennapjait. Erre egy uniós támogatás lehetőséget is nyújtott. A pályázó fél a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület volt, de a község testületének is el kellett fogadnia a gyerekház létesítését. Ez megtörtént, így megkezdhették az épület kialakítását. Ennek helyszínéül egy olyan ingatlant választottak, amelynek a környékén a leginkább szükségesnek látták a segítséget, ez pedig a Béke szegregátum volt, a település leginkább roma családok lakta része. A Biztos Kezdet Gyerekház célja, hogy olyan környezetet biztosítson a három év alatti gyermekek és családjaik számára, melyben mind fizikálisan, mind mentálisan fejlődni tudnak. Az ott dolgozó munkatársak életvezetési, gyermeknevelési és anyagi tanácsadással látják el a szülőket, de ezen túl konduktorral és pszichológussal való beszélgetést is biztosítanak nekik.

A szeretetszolgálat részéről megkerestük Preininger-Horváth Edina közép-dunántúli regionális ügyvezetőt, hogy a projekt keretében zajló infrastrukturális beruházásról érdeklődjünk. Elmondta, a gyermekházat érintő fejlesztési és felújító munkálatok inkább az épület belső tereit és a kerthelyiséget illetik. Míg előbbiben teljes felújításon esett át a fűtés- és elektromos hálózat, kialakult egy új vizesblokk, konyha, fogadótér és foglalkoztatószoba, lecserélődtek a nyílászárók és a padlózat, addig utóbbi korszerű, telepített játékeszközöket, hintát és homokozót kapott. A nagyobb felújítások mellett egyéb eszközbeszerzésre is sor került még, vásároltak két számítógépet, nyomtatót, függönyöket, játszószőnyeget és polcokat.

Az ügyvezető hozzátette, ezzel a pályázat adta – ahogy ő fogalmazott: „frissítéssel” – reméli, még hatékonyabban és még széleskörűbben tudnak segíteni a kisgyermekeknek és családjaiknak.