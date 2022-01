A művésznő nem egy alkalommal járt Fehérváron és a megyében, ide vonzotta a talányos késő római kori kincslelet, a Seuso-kincs.

Az egyik legsokoldalúbb kortárs alkotónk nemrég tért haza Olaszországból, ahol két festményével képviselte hazánkat a XIII. Firenzei Biennálén. Az örök nő, a teremtéstől napjainkig alapgondolatú kiállításon a római istennőket, Aurorát és Lunát ábrázoló festményei olyan sikert arattak, hogy egy firenzei galériától és Milánóba is meghívást kapott, valamint Párizsba, a Louvre-ba is várják egy művét.

Kiderült, az egyetemes művész nemzetközi díj kuratóriuma őt díjazza a jelentős elismeréssel. A rangos nemzetközi díjat azok az alkotók érdemlik ki, akik művészeti és stilisztikai útkeresésükkel kitűnnek. A díj átadására február 6-án kerül sor a firenzei Borghese-palotában. A meghívók a neves művészeti kritikusok és kurátorok Salvatore Russo és Francesco Saverio Russo.

Vészabó Noémi élethivatás-szerűen fest, egész eddigi életében festőművészként, íróként él. Mesterei: Kő Pál szobrászművész és Vadász György építész. Az írást íróként és újságíróként is fontosnak tartja, immár hét könyve jelent meg. A festés mellett porcelánkollekciókat is tervez a Hollóházi Porcelángyárnak.

Nemcsak az életben, hanem egy filmszerepben is festőművészt alakít Vészabó Noémi. A tavaly bemutatott Tíz perc múlva három c. filmet, Dézsy Zoltán írta és rendezte. A Balázs Béla-díjas rendezővel – akivel egy párt alkotnak – más szenvedély is összeköti: a Seuso-kincs. A festőnő rajong az antik művészetért, megfestette az ezüstkészlet emblematikus darabjának, a vadásztálnak a medalionját, és Dézsy Zoltánt nem egyszer kísérte el az ezüstkészlettel kapcsolatos kutatóútjaira a Székesfehérvárhoz közeli hegyvonulat, a Szár- és Somlyó-hegy környékére. Természetesen kihagyhatatlanok voltak számára a kincsegyüttes fehérvári kiállításai és a Seuso II. című film Székesfehérváron tartott díszbemutatója is.