Az északi oldalról a déli oldalra vezet át az az új, sok éve készülő, egy ideig torzóként várakozó, immár kész gyalogos-­felüljáró, amelyet december 8-án adtak át a város, a MÁV, illetve a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. (NIF) vezetői, képviselői.

A régi vasutasok által tréfásan Pudelka pályamunkásra keresztelt szobor – Kóthay Nándor Pályamunkás című szobra – mellett, a Béke téren van a felüljáró északi „bejárata”. A túlsó részen, a Váralja sornál egyelőre mérsékelt szépségű a táj: itt építési beruházás következik.

Az 1-es peronon tartott sajtótájékoztatón Vargha Tamás országgyűlési képviselő elmondta, a gyalogos-felüljárót közúti felüljáró követi, amely majd a Mártírok útját köti össze a vasúttól délre eső területekkel. Kollégája, Törő Gábor országgyűlési képviselő a Varsó–Budapest–Székesfehérvár–Győr–Pozsony-vasút­vonalról mondott pár szót: készül a projekt megvalósításához szükséges környezetvédelmi hatástanulmány.

Mészáros Attila alpolgármester arról beszélt, hogy a város, illetve a megye déli részén élők közlekedését egyaránt nagymértékben segíti a vasút déli részének fejlesztése. Ennek fontos mérföldköve a gyalogos-felüljáró. A délről érkezőknek most már nem kell feltétlenül bemenniük a Horvát–Széchenyi kereszteződésig, s onnan tovább az állomásig. Elmondta, a déli oldalon jövőre mintegy 150 autós parkolóhely épül, illetve száz darab kerékpártároló is, vagyis lesz hol letenni az egyéni közlekedési eszközt, hogy aztán a sofőrből utas váljék. Az alpolgármester arra is kitért, hogy a helyi közösségi közlekedés módosítása során nemcsak a vasút északi, hanem a déli oldalára érkező buszokról is gondoskodnak.

Nyiszter Tamás, a MÁV Zrt. beruházási vezérigaz­gató-helyettese hangsúlyozta, hogy szá­mukra stratégiailag kiemelt város, illetve állomás Székesfehérvár, úgyis mint a Dunántúl legjelentősebb, több vasútvonalat egyesítő csomópontja.

Kikina Artúr, a NIF vasútfejlesztési igazgatója pedig elmondta, a 220 méter hosszú gyalogos-felüljáró a továbbiakban kap még két liftet. A vasútállomásról szólva mindig érdemes hozzátenni, hogy jön az intermodális csomópont; az északi oldalon. Nos, a jövő év második felében indulhat ennek kiépítése.