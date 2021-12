Az ötéves évfordulón úgy döntöttek a szervezők, hogy nemcsak egyetlen napon, hanem a teljes hosszú hétvégén várták a gyerekeket és a kísérőket – a felnőtteknek is kínáltak kalandokat. Fel- és leszállhattak a vonatról a három megállónál, s ha autóval érkeztek a vasútállomásra, onnan is többfelé vehették útjukat a kivilágított vonaton, igazi vonatjeggyel, kalauzzal, masinisztával, „palacsintasütős” forgalmistával.

Forrás: Ifj. Döme László

Jubileumi ajándékokkal és online- nyereményjátékkal is készültek, sok programból válogatott valamennyi korosztály. A stadionbeli körút, a Puskás-relikviák megtekintése, de akár egy arborétumi téli séta is belefért a nagyoknak, míg a kicsik a Mikulással és a krampuszokkal, manókkal, a fűtött sátorban kézműveskedéssel múlatták az időt. A Felcsút vasútállomásra ki- és begördülő, díszkivilágítású hetvenöt méteres szerelvényt izgatott felkiáltások fogadták, manapság a gyerekek is autóznak, alig ülnek vonatra.

Forrás: Ifj. Döme László

A fűtött sátorban linzert és mézeskalácsot süthettek és díszíthettek, a mesebeli fotósarokban a szülők megörökíthették gyermekeiket, a filmmatinén a hetvenes-nyolcvanas évek klasszikusaiba pillanthattak bele. Óriásbábok, életre kelt mesefigurák, Süsü, a sárkány, a TV Maci sétálgattak köztük. A szabadban fakörhinta és népi gyermekjátékok várták a gyerekeket, s mindhárom napon koncertet adtak – az Alma együttes, a Buborék zenekar és Wolf Kati érkeztek a felcsúti állomásra. Vasárnapra leesett az első hó, s kitartott a romantikus fehérség egész napon át, valódi Mikulás-hangulathoz illően.