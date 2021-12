Védőbeszéd egy rágalmazott nemzetért és az igazságért folytatott küzdelméért – ezt az alcímet viseli az Ungarn – Frei­heit und Liebe címet viselő német nyelvű kiadvány. Fordíthatjuk az ismert-gyönyörű, Petőfi-eredetű mondatra: Szabadság, szerelem, ám fordíthatjuk Szabadság, szeretetre is, mivel más nagy nyelvekben nincs külön szó a szerelemre és szeretetre. A Magyarkút könyvtár és művelődési házban Juhász Károly vezető mutatta be a vendéget, s az esti esemény moderátorát, egyben tolmácsolóját, Szentpályi-Juhász Imrét. Fors­ter kiválóan beszél magyarul, ám a pontosítás miatt segített a fordítás. Felzaklató tény került terítékre, miként a könyvben is ezt foglalta össze a szerző: a nyugati, jelesül a német főirányú sajtó magyarellenessége, s nyilvánvaló ferdítéseinek, hazugságainak tárháza, s az ultraliberális álláspontja a magyar politikai életről, a kormányról, a miniszterelnökről.

Az osztrák íróember afféle magányos harcosként határozta el, hogy hangot ad tiltakozásának, s megkísérli a lehetetlent: rávilágítani a német sajtó többségében látható-olvasható igazságtalanságaira Magyarországgal kapcsolatban. Ma is megrázó élmény látni azt a filmet, amit 2015 szeptemberében a bicskei vasútállomáson forgattak, amikor a szír (?) menekülteket látták el élelmiszerrel és ivóvízzel a magyarok. A filmen látható, hogy egy síró, fejkendős asszonyt és karon ülő kicsi gyermekét a férje belöki a sínek közé, s a magyar rend­őr utánaugrik, kezét nyújtva, hogy felsegítse őket. A fotó bejárta Európát azzal a mondattal, hogy a magyar rendőr lökte be az asszonyt és a gyermeket! A rendőrt nagyon megviselte a hazugság, de nehéz lebontani a negatív előítéletet, mondta el Forster, s további képeket mutatott a német sajtóból. Ő ekkor határozta el, hogy ha kell, egyedül „áll bele” a hazugságok lebontásába.

Természetesen vannak politikai és világnézetbeli különbségek a demokráciákban, ez így van rendjén, ám ezúttal a másik oldal elfogultságának, véleményterrorjának lehetünk tanúi, hangsúlyozta Elmar Forster. A hivatalos német média többsége kompenzál Németország II. világ­háborús szerepéért, mondta Forster, ám szörnyű módon éppen a goebbelsi propaganda eszközeivel él. Többek között a nácizmus képeit és asszociációit állítja párhuzamba a magyarországi menekülthelyzetről vallott állásfoglalással, Orbánt negatív, ördögi figuraként bemutatva címlapfotókon. Maga is baloldali lázadó volt hajdan, mondta az 1962-ben született író, nyugaton nem élték át a valóságos kommunizmust, szocializmust, de ő leszámolt az illúziókkal, míg nyugaton sokan még nem. Céljuk szétverni a családi, nemzeti identitást, relativizálni a többség szexuális identitását is, s utána könnyen manipulálható a tömeg. Ez a konklúziója könyvének, mondta Forster, s ez ellen harcol. Reméli, egyre többen hallják meg szavait.