A szakemberek egy hétnapos újabb vízeresztési próbát kezdtek meg, hogy kiderüljön, milyen vízminőségi folyamatok zajlanak le a tározóból érkező és a Császár-vízen végighaladó vizekben az ismert kiindulási paraméterek mellett. Megtudtuk, a próbaeresztés során történt vizsgálatok kedvező eredményt hoztak, így az a döntés született, hogy szerdán nem zárták el a zsilipet. Sőt, tovább nyitottak a szerkezeten, és minimum állásra szabályozták, azaz folytatódik a Pátkai-víztározóból történő vízeresztés, és ennek köszönhetően a továbbiakban a korábbinál nagyobb vízhozammal folytatódik a Velencei-tó vízpótlási folyamata. A vízgyűjtő terület másik tagja, a Zámolyi-víztározó eközben teljesen kiürült, annak feltöltését nem is tervezik

Ahhoz, hogy ne kelljen ismét lezárni a Pátkai-víztározó zsilipjét, arra volt szükség, hogy folyamatosan csökkenjen a levegő és a víz hőmérséklete, s érkezzen csapadék, hiszen ennek hatására javult a vízterületen a víz minősége.

Ez azt is jelenti, hogy nem csupán a Zámolyi-víztározó korábban Pátkábai-víztározóba továbbított 1,5–1,8 millió köbméternyi vízmennyisége kerülhet a Velencei-tóba, hanem a Pátkai-­víztározó vízállását is a minimumra állíthatják be. Ez az intézkedés további egymillió köbméter, tehát összesen 2,5–2,8 millió köbméter víz továbbengedését jelenti. A legalacsonyabb vízszint tartására beállított pátkai zsilipnek köszönhetően a vízgyűjtőn lehulló többletcsapadékból származó víz is továbbfolyhat a tó irányába.

Az elmúlt hét csapadékos időjárásának köszönhetően nemcsak hogy három centimétert emelkedett a vízszint (az agárdi vízmérce szerdán este 83 centit mutatott), de időközben a talaj vízzel is telítődött, ezért csak minimális szivárgási veszteségre lehet számítani a további vízpótlás során. Amely így becslések szerint összesen 12-14 centiméternyi szintemelkedést jelenthet a Velencei-tónak, s ehhez jön majd hozzá a téli csapadék.