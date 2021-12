Szabó Veronika már elvégezte az édességkészítő szakképzést a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskolában. Bár általános iskola után nem igazán tudta, merre akar indulni, ezt a szakmát olyannyira megkedvelte, hogy komoly célokat tűzött ki maga elé. Éppen ezért a szakképzés sikeres elvégzését követően jelenleg az érettségié megszerzéséért tanul az intézményben. – Szerintem ez jó ugródeszka egy magasabb oktatási intézmény felé. Én is elvégeztem az édesipari termékgyártót, de szívesen továbbtanulnék technikumban és akár egyetemen is. Mert az egyetemi élelmiszermérnöki szakon belül van édesipari szakirány, amihez ez nagyon jó átfogó tanulmány, mert szerintem elég közelről megismerkedünk a szakma lényegével, piciben megtanuljuk, mit is jelent ez – foglalta össze Szabó Veronika.