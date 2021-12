Nemcsak az üzletekben, de az internetes felületeken is megkezdődött az őrület, „őrületes akciókkal”, fekete péntek projektekkel, ingyenes kiszállítási feltételekkel, amely egészen karácsonyig eltart. Teljes a tumultus a webáruházak kibertereiben, melyet a monitor előtt ülve is érzékelhetünk: hosszabb lehet a kiszállítási idő, elfogy a vágyott termék, vagy a futár hozta csomag nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. De kezdjük az elején: a tudatos vásárlás még azelőtt elkezdődik, hogy megvásároljuk a terméket a webáruházban – hívja fel a figyelmet Vári-Kovács József ügyvéd, a Fejér megyei Békéltető Testület vezetője.

– Amint leülünk a gép elé vásárlási szándékkal, szinte azonnal elkezdjük elkövetni a hibákat – szögezi le a szakember, aki szerint érdemes „magánnyomozóként” megtennünk pár tudatos lépést: – A honlapon nézzük meg, milyen cég működteti a weblapot. Ha nem találjuk, vagy bizonytalan eredetű, nincs értelme továbbmenni, mert ha belekerülünk abba a helyzetbe, hogy elállási jogot gyakorolnánk, pórul járunk, mert hátrányba kerülünk. Ha meg is találjuk a társaságot a céginformációs oldalakon, igenis nézzünk rá a keresőben, milyen híre van. Ne boltoljunk olyan céggel, ami ellen végrehajtás van! – hívja fel a figyelmet Vári-Kovács, elárulva, hogy a cégjegyzékben mindezekre rábukkanhatunk: – Ha az áll a bejegyzésében, hogy végrehajtás van ellene, vagy a tulajdonosa ellen, akkor keressünk másik boltot. Vagy ha „taggyűlési határozat megtámadása iránti per” van folyamatban, akkor is. Ez utóbbi ugyanis arra utalhat, hogy az üzlettulajdonosok között nincs egyetértés, a cég bajban lehet. Az összes olyan jogi eljárás tehát, ami a cég kiegyensúlyozott működését negatívan befolyásolja, szempont lehet a vásárlásról való döntésnél.

S ha döntöttünk, és vásárolunk, na, csak ekkor kezdődik az igazi fogyasztói aknamező! A vásárlás minden egyes dokumentációját őrizzük meg, a rendelési visszaigazolásoktól az átutalási megbízásokon át a számláig! Manapság a netes vásárlások java nem papíralapú dokumentációval bír, hanem letölthető vagy e-mailen érkező formátumban érkezik – ezeket gondosan mentegessük le és őrizzük meg! – Ha megrendeltük a terméket, és átutaltuk az árát, sokféle meglepetés jöhet: például kiderül, elfogyott. A korrekt az ilyenkor, hogy azonnal, de legalább 14 napon belül visszaadják a pénzt. Trükközést sejthetünk, ha hallgatnak, nem reagálnak a megkeresésre, vagy felajánlják, hogy vegyünk helyette mást. Vagy éppen küldenek valamit, de nem azt, amit kiválasztottunk – ilyet autóalkatrészeknél szoktak csinálni.

És amikor megérkezik a futár, szerencsétlen két tűz között lavíroz: a megbízó és az átvevő között. – Addig ne engedjük el, amíg legalább külsőleg meg nem győződtünk arról, a csomagolás nem sérült-e. Ha igen, akkor ne vegyük át! Értékesebb tárgyak esetében legyen tanúnk a kicsomagolásnál, vannak, akik videót, fényképet készítenek róla. Ne tegyük félre a terméket, hogy majd karácsonykor a fa alatt beüzemeli a megajándékozott, hanem próbáljuk ki! És azonnal nézzük át a hozzá tartozó garancialevelet! Gyakran ugyanis hiányzik róla a pecsét, vagy nem megfele­lően van kitöltve. Előfordult már olyan is, hogy a garancialevélen szereplő szériaszám nem egyezett a terméken szereplővel. Így később egy javítás esetén nem is tudnánk használni – kapjuk a tanácsokat. Az interneten vásárolt termékeket 14 napon belül visszaküldhetjük indok nélkül, de alaposan becsomagolva. Az előre kifizetett szállítási költséget is vissza kell kapnunk, minket csak a visszaküldés ára terhel. Vannak cégek, amelyek ilyenkor akadékoskodnak: nem akarják visszafizetni a termék árát, vagy úgy tesznek, mintha a szállítási költség nem is létezne. Mindezekért jogunk van harcolni – tegyük meg írásban, hogy legyen nyoma, és ha makacskodnak, forduljunk a békéltető testülethez! Már ez önmagában gyakran megoldja a problémát… – A nem magyar cégtől rendelt termékek esetében nem sokat tehetünk, ha a fogyasztói jogainkat akarjuk érvényesíteni. S ha nem is uniós tagországi a minket átverő web­áruház, akkor végképp bottal üthetjük a nyomát – vélekedik a békéltető testület vezetője. Azt javasolja hát, maradjunk a biztonságos keretek között, és vásároljunk a már bevált, illetve magyar székhelyű cégektől.