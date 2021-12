– Öt évvel ezelőtt indult el az a projekt, melynek köszönhetően az udvar elnyerte jelenlegi állapotát – idézte fel az elmúlt évek történéseit Tóth Péter, a Munkácsy Mihály Általános Iskola igazgatója. – Nem is olyan régen a csapadékos időjárás után még a gyerekek tarkója is sáros volt, mire hazamentek. A Munkácsy Mihály Alapítvány külső segítséggel úgy döntött, hogy elkezd egy hosszú távú fejlesztést, melynek középpontjában elsősorban az udvar áll. Első körben kicseréltük a talajt, csapadékközművet hoztunk létre és a térkövezés is megtörtént. Nagy szívfájdalmunkra a régi játékokat el kellett bontani, mert megöregedtek, és közel öt év telt el úgy, hogy szép volt az udvar, de hiányoztak a játékok.

A szülők által nyújtott támogatásnak köszönhetően az iskola alapítványánál másfél hónap alatt összegyűlt az összeg, melyből megvalósulhatott egy saját, biztonságos játszótér.

Székesfehérvár polgármestere az összefogás kézzelfogható eredményének nevezte a játszóudvar létrejöttét. Cser-Palkovics András az eseményen bejelentette, az iskola épületének felújítása is megkezdődik: mintegy 200 millió forintos teljes körű energetikai fejlesztés indul hamarosan. Kicserélik a nyílászárókat, szigetelést kap az épület, valamint megújul a teljes homlokzat. Emellett további 50 millió forintból újulhatnak meg a vizesblokkok.

A játszóudvar után az iskolában kialakított okos tanterem átadására is sor került, ezzel már négyre bővült a fehérvári iskolákban található digitális tantermek száma. Laufer Tamás, a Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány elnöke kiemelte, a digitális eszközök biztosítása mellett a pedagógusok képzésére is nagy hangsúlyt fektetnek. A cél, hogy minden általános iskola rendelkezzen megfelelő eszközparkkal és képzett, az új módszereket ismerő, szívesen alkalmazó pedagógusokkal.