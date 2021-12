Kettős évforduló is indokolta, hogy a Székesfehérvári Horvát Kisebbségi Önkormányzat szervezésében idén is megvalósuljon a minikonferencia, melynek során két előadást is hallhattak a jelenlévők. 357 éve, november 18-án, vadászat közben kapott halálos sebet Zrínyi Miklós horvát bán, költő. A másik évforduló már a modern kor eseményeit idézi fel. 1991-ben, ugyancsak ezen a napon esett el Vukovár városa a délszláv háborúban.