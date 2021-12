A megyei gazdasszonyok vezetőjével egy múlt heti, lajoskomáromi rendezvényen beszélgettünk. Reizingerné Bodai Márta elmondta, arra kérte föl a Gaja Környezetvédő Egyesületet, adjanak elméleti, gyakorlati komposztálás-útmutatót az érdeklődőknek. Mindig van még mit tanulni! Bár a Fejér Megyei Gazd­asszony Tagozat – hiszen nevükben is benne áll – a teljes megyében aktív, sok rendezvényük zajlik itt, Lajoskomáromban. – A tagjaink között elég nagy létszámban vannak lajoskomáromiak – mondta ennek kapcsán az elnökasszony. – Tudni kell azt is, hogy Lajoskomáromban van Fejér megye legnagyobb taglétszámú gazdaköre. Viszonylag sok önálló gazdálkodó van itt, a tagjaink közül sokan az ő – mezőgazdaság iránt érdeklődő – feleségeik, családtagjaik közül kerül ki – tette hozzá.

– Ez alapjában véve egy érdekképviseleti szerv. Foglalkozunk az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztésével, a piac­képes termékek előállításának segítésével – mondta még el Reizingerné Bodai Márta.

A környezetvédelem is tevékenységük fókuszában áll, erre példa az említett komposztálásról szóló előadás is. A föld termőerejének fokozására alkalmas technoló­giák, módszerek bemutatása is vállalt feladataik között van, mindezt gyakorlatorientált módon. Fontosnak tartják a hagyományos vidéki életforma megőrzését, továbbadását, mindezt a magyar vidék népességmegtartó erejének támogatása, fokozása érdekében. Akár például hagyományos ételek elkészítésével, receptjeinek terjesztésével. Ezek se merüljenek feledésbe!

– Nekünk az is nagyon fontos, hogy olyan tevékenységeikben fejlesszük a tag­jainkat és minden érdeklődőt, amelyek révén itt, helyben, vidéken találhatnak maguknak megélhetést – tudtuk meg; ezért szerveznek rendre kézműves-foglalkozásokat, mégpedig szakavatott mesterek vezetésével. A soron következő programjuk – november 27-én – egy hagyományőrző nap lesz, ezen kézművestechnikákat sajátíthatnak el a gazdasszony tagozat tagjai, s adventi koszorúk, mézeskalácsok is készülnek majd. Előreláthatólag a lajoskomáromi iskola tornatermében tartják a tagok számára nyitott programot.