Az interjú azzal a tételmondattal kezdődik, hogy Hibácska Béla már fiatalon határozottan érezte, a bűnözéssel szemben szeretné felvenni a harcot.

A bűnügyi hírek, a televíziós műsorok rá is nagy hatást gyakoroltak. A Zsarunak úgy foglalta össze, miért dőlt el hamar a sorsa, mivel szeretne foglalkozni, hogy erősen zavarták azok az emberek, akik másoknak rosszat akarnak, és folyton a rendőröknek szurkolt, hogy kapják el az összes bűnözőt. Tanulmányait összegezve elmondta, a székesfehérvári Árpád Szakképző Iskolában érettségizett, majd a Csopaki Rendészeti Szakközépiskolában vált rendőrré. A Gárdonyi Rendőrkapitányságra szerelt fel, és a Martonvásári Rendőrőrs járőreként kezdte a pályát. Ott lett járőrvezető, 11 évvel ezelőtt pedig kinevezték körzeti megbízottá.

Azóta szolgál Pázmándon és Vereben

Településeiről, Pázmándról és Verebről, úgy nyilatkozik, szerencsére nyugalmas az élet és a közösség is nagyon összetartó. Egy-egy vagyon elleni bűncselekmény elkövetője (besurranó tolvaj például) sokszor ilyen összefogásnak köszönhetően kerül hamar rendőrkézre. Visszaemlékezett egy 10 évvel ezelőtti rablássorozatra, amit idősek ellen követtek el, s melynek felderítésében ő is aktívan részt vett, végül Dunaújvárosban kapták el a rablókat. A települések lakói érezhetik: őket szolgálja, s bármikor fordulhatnak hozzá, és ő is gyakran tart előadásokat, részt vesz a különféle bűnmegelőzési programokban.

Közvetlen életveszélyben

A cikkben azt is elmeséli, már kétszer volt életveszélyben. Egyszer tíz métert repült, mert egy sima közúti ellenőrzés során nem állt meg egy suzukis, és elsodorta. A kollégája akkor azt hitte, nem élte túl a balesetet, de nagy szerencséjére megúszta egy töréssel, csavarozni kellett a jobb bokáját. Ezen a ponton azért kell megjegyezni, hogy melyik bokáját, ugyanis egyszer a balt is eltörte és ehhez egy külön történet tartozik. Egy járőrözés során került szembe egy agresszíven viselkedő férfivel, aki ezt megelőzően úgy megverte a barátnőjét, hogy életmentő műtétre volt szükség. A férfival szemben végül testdobást kellett végrehajtani a rendőrnek, és a hirtelen mozdulat közben elmozdult, eltörött a csontja.

De volt, hogy fegyverrel támadtak rá

És egy újabb történet, mikor ugyancsak szolgálatteljesítés közben egy férfi késsel ment neki. "Kezelés alatt álló baracskai lakos annyira összeveszett a szomszédjával, hogy robbantással fenyegette, de csak addig babrált valamit a gázórájánál, amíg meg nem hallotta a szirénát. Lövedékálló mellényben hatoltunk be a lakóházba, mert nem volt hajlandó kijönni; persze csak azután, hogy megjött az erősítés Gárdonyból, és mentő is érkezett a helyszínre, amire később szükség is volt. Ahogy beléptünk a szobába, a férfi késsel a kezében ugrott fel az ágyról, és egy gázsprével rögtön fújni kezdett, ahogy felénk közelített, közben a késsel a levegőben vagdalkozott. Hátráltunk, és a szűk folyosón az egyik kollegám elesett. Rögtön a lövedékálló mellénye alá nyúltam, és amíg a hanyatt fekvő bajtársamat húztam kifelé, a parancsnokunk lábon lőtte az elkövetőt, el is találta." - nyilatkozta a Zsarunak.

Összecsapás a határon

Végül felidézi, nemrég egy összecsapás résztvevője volt: határvédelmi szolgálat közben nagyjából húsz határsértő támadt rá, kővel dobálták meg őt és társait. Volt olyan rendőr, aki súlyosan megsérült ebben a támadásban, de végül visszaszorították őket, és nem jutottak be Magyarország területére.

A teljes interjú ide kattintva elolvasható.