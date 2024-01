A lángok a székről a szomszédos személygépjárműre is átterjedtek, amelynek így kiégett az eleje. Mindez 2023. december 29-én történt. Egy héttel később egy másik ingatlan kapujának a reteszét elmozdítva jutott be az udvarba, ahol ugyancsak felgyújtotta az ott állomásozó autót – írta meg a police.hu. Ahogyan azt is: a férfi ugyanilyen módon másnap hajnalban a Május 1. körúton rongált meg egy gépjárművet.

Fotó: police.hu

A Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai január 8-án kora délután indultak G. I. keresésére; őt a Vasút utcában találták meg, előállították és még aznap kihallgatták. A 29 éves férfi beismerő vallomásában elmondta: haragból gyújtogatott, tetteit pedig megbánta.

A nyomozók a rongálással gyanúsított ercsi lakost őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását.