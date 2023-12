Mint ismeretes, és amint arról a feol.hu elsőként számolt be: két autó ütközött össze november 24-én a délutáni órákban, minek következtében az egyik belerohant egy buszmegállóba a Ligetsoron, a Medicover-rel szemben. Mindent letarolt, vitte a buszmegállót, a betonpadkát, végül a családi ház kerítésében állt meg, azt is megrongálva. De ezek "csak" az anyagi károk, a baleset legfájóbb szerencsétlensége, hogy egy buszmegállóban várakozó embert is elsodort, akiről az az utolsó információnk, hogy súlyos sérülésekkel kórházba szállították, ezt az Országos Mentőszolgálat mondta el akkor kérdésünkre.

Megrázó látványt nyújtott a helyszín: a padka és az azt borító pad apró darabokra tört, a buszmegállóból szinte semmi nem maradt, ami jól mutatja, mekkora erővel csapódott be az autó. Az ott található családi ház udvaráig sodródott, átszakítva annak kerítését is. Fotó: Nagy Zoltán Péter

Nem sokkal később azt is megtudtuk, egy 17 éves sofőr ült az autóban: "egy előzési manőverből adódóan összeütközött egy kanyarodását megkezdő másik járművel. Az ütközést követően a jármű lehaladt az úttestről és egy buszmegállóba csapódott, ahol egy várakozó férfit elütött." - írta a vármegyei rendőrség kérdésünkre.

Már akkor arról számoltunk be, hogy az eset körülményeit a Székesfehérvári Rendőrkapitányság vizsgálja. Ennek fejleményeiről érdeklődtünk a sajtószolgálatnál. A következő kérdéseket tettük fel: az ügyben folyamatban van a nyomozás? Ha igen, az eddig beszerzett adatok alapján bűncselekmény gyanúja megállapítható-e? Van-e esetleg olyan fejlemény, ami elárulható az olvasók számára?

"Az eset kapcsán a Székesfehérvári Rendőrkapitányság közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntetőeljárást. A jelenleg is folyamatban levő eljárásra tekintettel további információt nem áll módunkba adni." - érkezett a válasz kedden.

November 27-én reggel még a helyszínen láthattuk az összedőlt buszmegállót

Fotó: Horváth-Buthy Lilla

A buszmegálló szétdőlt roncsait november 27-én vitték el a városgondnokság munkatársai, azóta csak kifeszített szalagok vannak a hűlt helyén. Ezt leszámítva, már csak a megsérült padka burkolata és a családi ház "foghíjas" vaskerítése emlékeztet a balesetre.