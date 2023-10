Az legutóbbi tapasztalatok alapján az internetes csalások legjellemzőbb elkövetési módja, hogy nem létező árut próbálnak a vevőnek eladni, majd eltűnnek a kapott, interneten átutalt előleggel vagy akár a teljes összeggel együtt. Így járt az a vármegyei sértett is, aki néhány napja autóvásárlási szándékkal online hirdetésre jelentkezett, a hirdetővel megegyezett a vételárban, továbbá az előlegben és a szállítás módjában is. Az előleg átutalását követően azonban a kívánt terméket nem látta, de még a hirdető is elérhetetlenné vált - hívja fel a figyelmet a rendőrség.

Gyakori azonban az az elkövetési mód is, amikor a gyanútlan internetes eladót csapják be: adathalász linket küldenek nekik, és azon keresztül kapott utasításokat követve a csalók megszerzik az áldozat adatait, így a bankkártya valamennyi adatát is.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság az elkövetési módszerek változatosságára hívja fel a figyelmet, és óvatosságra int. Kérjük, fogadják meg tanácsainkat:

Amennyiben lehetőség van rá, főleg nagy értékű termék esetében, vásárlás előtt személyesen nézze meg az árucikket!

Amennyiben webshopban vásárol, mindig ellenőrizze, hogy ki üzemelteti az oldalt! Az eladónak a weblapon mindig fel kell tüntetnie címet, adószámot, cégjegyzékszámot.

Bakkártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, CVC/CVV kód) ne adja meg senkinek sem telefonon, sem e-mailben!

Az online vásárolt vagy eladott termék szállításával kapcsolatos egyeztetésnél különösen figyeljen a bankkártyaadatok biztonságára! A kapott csaló linket ne nyissa meg, bankkártya adatait ne adja meg!

Állítson be szokásainak megfelelő vásárlási és készpénzfelvételi limitet! Szükség esetén, azon bármikor módosíthat bankja telefonos ügyfélszolgálatán vagy mobilalkalmazásban.

Állítson be kétfaktoros hitelesítést minden olyan szolgáltatásnál vagy alkalmazásnál, ahol a bankkártyája adatait elmentette, illetve amelyeken keresztül bankkártyájával fizethet!

Ellenőrizze, hogy a fizetésre használt oldal valódi banki oldal, rendelkezik –e tanúsítvánnyal!

Ne telepítsen ismeretlen programot számítógépére, telefonjára! Akkor sem, ha a bankja nevében, a bankja telefonszámáról telefonáló személy kéri! Ha a hívó valamilyen bankkártyával vagy -számlával kapcsolatos problémára hivatkozik, szakítsa meg a vonalat, hívja fel a bank ügyfélszolgálatát!

Amennyiben, minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyen feljelentést a rendőrségen telefonon, elektronikus úton vagy személyesen, és azonnal jelezze a pénzintézetnek is!