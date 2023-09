Mint korábban a vádirat alapján megírtuk (https://www.feol.hu/helyi-kek-hirek/2023/04/nem-vallottak-magukat-bunosnek-azok-akik-segedkeztek-annak-a-dunaujvarosi-ferfinak-aki-meglopta-majd-megmergezte-idos-rokonait) az elsőrendű vádlott elkezdett gyakrabban járni idős nagynénjéhez és annak férjéhez, látszólag segítette őket. Ám sokszor arra használta a lakásukban töltött időt, hogy információt szerezzen a vagyonukról, bankkártyájuk PIN-kódjáról, majd amikor ez sikerült a férfi akkori élettársa, másodrendű vádlott segítségével többször pénzt tulajdonított el az idősektől, valamint bankkártyájukat is ellopták és arról pénzt emeltek le, illetve vásároltak vele. Utóbbiról kiderült, hogy nem csak ők, hanem az elsőrendű vádlott két gyermeke is. Majd, hogy az elsőrendű vádlott elkerülje a sértettek sérelmére elkövetett bűncselekmények miatti felelősségre vonást, megmérgezte őket. Ünneplés ürügyén bort vittek az idősekhez, amibe előzetesen gyógyszert kevertek, majd megitatták velük, a sértettek pedig rövid időn belül rosszul is lettek. Ezt látva első- és másodrendű váltott elvitte a mobiltelefonjukat, a vezetékes telefont pedig kihúzták és ott hagyták a sértetteket. Két nappal később visszamentek a lakáshoz, de az idősek nem reagáltak a csengetésre, a férfi élettársa ijedtségében és zaklatottságában hangoskodni kezdett, ezért tárcsázták a segélyvonalat. Az egyik sértett állapota a kórházi ellátás során stabilizálódott, a másik sértett azonban elhunyt.

Az áprilisi tárgyaláson az elsőrendű vádlott nem ismerte el bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, míg a másodrendű vádlott előzetesen egyezséget kötött az ügyészséggel, így annak értelmében elismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A harmad, illetve a negyedrendű vádlott szintén nem ismerte el a bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról.

Szeptember 13-án, szerdán a bíróság a tanúk meghallgatásával folytatta az emberölés kísérlete és más bűncselekmények ügyében tartott tárgyalását, ám a megjelent tanúk létszáma miatt igencsak elhúzódott a tárgyalás, így az szeptember 15-én folytatódik.