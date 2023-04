Ahogy azt megírtuk A Székesfehérvári Törvényszék április 14-én, pénteken reggel 9 órától tartotta meg előkészítő ülését emberölés kísérletének bűntette ügyében az első, valamint a másodrendű vádlott vonatkozásában. A vádirat szerint a bűntett kísérletével vádolt férfi elhatározta, hogy idős nagynénje és annak idős férje gyenge állapotát kihasználva pénzhez jut. Másodrendű vádlott közben járásával, aki akkor a férfi élettársa volt, több alkalommal pénzt tulajdonítottak el sértettektől, illetve a bankkártyájukat is elvették, melyről szintén pénzt vettek ki, valamint vásároltak többször vásároltak vele. Majd az elsőrendű vádlott a bankkártyát harmad- és negyedrendű vádlottaknak is odaadta, hogy vásároljanak vele. Az elsőrendű vádlott nem ismerte el bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról. Míg a másodrendű vádlott előzetesen egyezséget kötött az ügyészséggel, így annak értelmében elismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Ennek folytatásaként egy újabb előkészítő ülést tartottak április 17-én a harmad, illetve a negyedrendű vádlott vonatkozásában is, akik nem ismerték be a bűnösségüket és nem mondtak le a tárgyaláshoz fűződő jogukról. A bíróság az ő vonatkozásukban is tárgyalásra utalta az ügyet.