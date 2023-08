Több darázscsípést is elszenvedett a kertjében Székesfehérváron egy 50 év körüli nő, aki allergiás a csípésre, így egyre nehezebben kapott levegőt. Férje azonnal a mentők segítségét kérte. Amint az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán is olvasható, a tapasztalt mentésirányító rögtön több egységet, köztük mentőhelikoptert is a helyszínre riasztott. Eközben a rémült férj kocsiba ült feleségével, hogy a mentőautó számára könnyebben megközelíthető főútig vigye a beteget. "A nő légzése azonban út közben összeomlott, így szerelme a telefonos utasítások alapján azonnal megkezdte az újraélesztést, amit pillanatokon belül helyszínre érkező bajtársaink emelt szinten folytattak. Az időben megkezdett mellkasi nyomások és a gyors ellátás végül rövid időn belül sikerre vezetett és a beteget stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk!" - írta a mentőszolgálat.