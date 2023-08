Már a Váli-völgyi Pihenő felhajtónál kisebb kocsisor alakult ki és egészen Székesfehérvár utánig is kitart. Nincs mit ezen csodálkozni, hiszen az idei nyár utolsó meleg hétvégéjén sokan a vízpart felé veszik az irányt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a Velencei-tó vize 27, míg a Balatoné 26 fokos.

Pánikra egyelőre nincs ok, az érintett szakaszon 80-100 km per órás sebességgel roboghatunk úti célunk felé, ám gyakran hirtelen fékezésre kell számítani. Felhívjuk a közlekedők figyelmét, hogy az autópályán a jobbra tartás a fő szabály, így hiába villogunk, dudálunk az előtte lévő autósra a belső sávban, ha előtte is nagy a sor. Aki a megengedettnél lassabban halad, kérjük használja a szélső sávot, ezzel jelentősen csökkentve a torlódást!

Továbbá felhívjuk a közlekedők figyelmét, hogy körültekintően vezessenek, kiemelten figyelve a kocsik között előző motorosokra is, hogy mindenki épségben odaérhessen a tervezett helyszínre.