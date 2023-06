Sukoró csendes kis velencei-tavi település, ahol a lakosság pár évvel ezelőttig teljes nyugalomban és biztonságban élhetett. Az elmúlt években azonban új jelenség ütötte fel a fejét: úgy érzik, megnőtt a besurranásos betörések száma, melyet összefüggésbe hoznak a magánházaknál kialakított munkásszállók működésével. A jelenségre már a helyi polgárőrség is felhívta a figyelmet.

Varga László, a sukorói polgárőrség alelnöke a feol.hu-nak megerősítette a hírt: valóban sokan panaszkodnak azokra a magánházakra, ahol munkásszállókat alakítottak ki. Sok a „ribillió” körülöttük, de nem csak Sukorón, hanem a környező településeken is.

- Nagy a munkaerőhiány, s a környékbeli építkezésekre, gyárakhoz érkeznek távolról azok, akiket el kell szállásolni valahol. A munkások pedig szabadidejükben járják a települést és nézelődnek – fogalmazta meg a polgárőr sokak tapasztalatát. Közösségi oldalukon is megfogalmazták ezzel kapcsolatos véleményüket: „Nyilván nem mondhatjuk meg, ki kinek adja ki ingatlanát, de nyomatékosan kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, gondolják meg, kinek adják ki házaikat!!! Ugyanis míg mi a szépséget látjuk a faluban, ezek az emberek a lehetőséget!”

Az egyik legutóbbi besurranásos esetnél – mutatott rá az alelnök – rendőrségi feljelentés történt, ahová nyomozókutyát is hívtak segítségül. Ennél az esetnél – tudtuk meg -, a lakók csupán 1-2 órára hagyták el a házat, ekkor történt a betörés. Megeshet tehát, hogy kifigyelik a lakókat, és így döntenek a betörés helyszínéről, időpontjáról.

- Sukorón, északi irányból javarészt zsákutcák vannak, ahol feltűnő, ha autó jár, ezért azt gondoljuk, főképp gyalogosan érkeznek a rossz szándékú emberek. Eddig inkább csak a kora esti órákban járőröztünk, de most már, ahogy erőnkből telik, heti három-négyszer nap közben is jelen vannak a kollégák az utcákon. Persze a mi tagságunk is civilekből áll, akik dolgoznak, így nem tudunk minden napra járőrszolgálatot biztosítani.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is megkerestük kérdéseinkkel: valóban több bejelentés érkezett-e az elmúlt időszakban betörésekről Sukoróról, illetve hogy a munkásszállók lakóit sikerült-e összefüggésbe hozni az esetekkel? Válaszuk szerint az elmúlt hetek viszonylatában Sukoróról két esetben érkezett betörésről bejelentés a Gárdonyi Rendőrkapitányságra. Mindkét eset körülményeit büntetőeljárás keretein belül vizsgálja jelenleg is a nyomozó hatóság. A lopások, és ezen belül a lakosság biztonságérzete szempontjából különösen érzékeny területet jelentő lakásbetörések számában az említett községben nem tapasztalható növekedés – tette hozzá a rendőrség, ahogy azt is: „a magántulajdon védelme minden állampolgár alapvető érdeke, ingatlanjai és ingóságai biztonságáról elsősorban mindenkinek saját magának kell gondoskodni.” Mindezekhez tanácsokkal szolgált a rendőrség, íme a teendők:

1. Ha otthon tartózkodik, akkor is minden esetben, napközben is zárja kulcsra a kertkapukat és a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy meglátja a hívatlan látogatót. Miközben ön egy másik helyiségben van, a tolvaj észrevétlenül magával viheti a bejárat közelében található értékeket, iratokat. Az anyagi veszteségen túl az ellopott okmányok pótlásával járó kellemetlenségek is sok bosszúságot okozhatnak, vagy azokkal visszaélhet az elkövető.

2. A szellőztetéssel is legyen óvatos! Ne hagyja kitárva földszinti lakása ablakait, ha nem tartózkodik a szobában, és ugyanez vonatkozik a függőfolyosóra nyíló ajtókra és ablakokra is!

3. Nappal is, de különösen éjszakára feltétlenül zárja be mind a lakás, mind a melléképületek nyílászáróit. Nagyon fontos az is, hogy jól látható helyeken (ablak, udvar) ne hagyjon értéket!

4. A zárt udvaron, kertben és a garázsban tárolt autóját is mindig zárja le, abban ne tartson értékeket, különös tekintettel a jármű okmányaira. Az udvaron vagy erkélyen hagyott kerékpár szintén vonzó célpont lehet a tolvajok számára.

5. A hétvégi házakban lehetőleg ne tároljon a szükségesnél nagyobb készpénzt, értékeket! Amennyiben mégis így tesz, gondoskodjon a védelmükről!

6. Lehetőleg az ablakokat is lássa el többféle biztonsági eszközzel! Alkalmazzon elektronikai védelmi rendszert!

7. Értékes ingóságaikról (műszaki cikkek, ékszerek, műtárgyak, stb.) lehetőség szerint készítsenek fényképet és részletes leírást, hogy a lopás esetén a rendőrségnek használható információval tudjanak szolgálni, és ha azonosíthatóvá válik az értéktárgy, nagyobb az esély arra, hogy azt visszakapják, és ezzel növeljék az elkövető felderítésének valószínűségét is.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság továbbá a feol.hu-n keresztül is felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben bűncselekmény áldozatává vagy szemtanújává válnak, arról haladéktalanul tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívó számon!