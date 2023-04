A 81-es főút 17-es km kőnél, a sörédi régi országút torkolatában már most figyeli a rendőrség a forgalmat. Mivel a hamarosan felállított mérőberendezés nemcsak a műszer felé közeledő hanem a távolodó sebességét is képes mérni, ezért a Székesfehérvár és a Győr irányába tartóknak is érdemes fokozott figyelemmel megközelíteni a főút sörédi szakaszát.

A székesfehérvári rendőrök már telepítették is a kamerát ők ugyanúgy a 81-es főúton mérik a Székesfehérvár felé haladók sebességét a 7. kilométerkőnél.