Mórocz Tamás, a Bodajki Kegyhely plébánosa közösségi oldalán tudatta az eseményeket a hívekkel, a nagyvilággal. A címzetes apát így fogalmaz: – Sajnos igaz a hír, miszerint nagypénteki keresztutunk előtt két erősen ittas személy feltörte kegytemplomunk állóperselyét. Nem sokkal 15 óra előtt már gyülekezve, készülve a keresztútra, két zavaros személy jelent meg a kegytemplomban és erőszakkal felszakítva betörte a kórus alatti fa perselyt. Hála Istennek, sokan látták az eseményt, köztük az épp arra járó körzeti megbízott rendőr, Lakk Pál is, aki civilben érkezett családjával a keresztútra.

Természetesen ennek megfelelően nem sokáig örülhettek az elkövetők – vagyis a plébános szerinti vélelmezett elkövetők – a zsákmánynak.

A cselekedet több szempontból is elítélendő, ám a címzetes apátban ennél sokkal mélyebb gondolatokat ébresztett. Mórocz Tamásban a következő kérdések merültek fel: – Mit okoz az alkohol túlzott fogyasztása, mivé tesz bennünket és vajon hány embernek kell most dolgozni, készenlétben lenni egy ilyen szörnyű cselekedet miatt? Milyen hasznos lenne, ha nem ilyen helyzetért kellene egy mentőkocsit foglalttá tenni, hogy a detoxikálásra elszállítsa az illetőt Fehérvárra? De kérdés az is, hogy meddig szabad kiszolgálni egy ittas embert boltban, kocsmában, ahogy az is elgondolkodtató, hogy mi az ilyen cselekedetnek a jogos kártérítése?

Forrás: Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária-kegyhely / Facebook

Ahogy az egy keresztény ünnepen, egy keresztény embertől elvárható, a bűn és a büntetés gondolatát azonnal a megbocsátásé követte. A kanonok így írt erről: – Semmiképpen nem szeretnénk nagypénteken elítélni senkit, talán ilyenkor különösen is ott van az emberben az irgalom kérdése, és annak vágya, milyen jó lenne ezt jóvá tenni. Ott van a sajnálat, a megdöbbenés, a fájdalom. Nem véletlenül szenvedett a mi Urunk a kereszten. Bántó szavak helyett mondjunk egy imát a bűnösökért. Ne engedjük, hogy tönkretegye ünnepünket egy ilyen ördögi cselekedet, mely ha károkozásában talán kevésbé is, erkölcsi mélységében annál inkább súlyos.

Nemcsak anyagi és az erkölcsi károkozást jelentett a templomfosztogatók cselekménye, hanem megváltozott a szomorú napra emlékezők, a nagypéntekre gondoló hívek programja is. Nem tudták megnyitni a szentsírt a sok imádkozó előtt.

Az elkövetők kiléte nem ismert, de a helyettes esperes erről is nyilatkozott: – Egy dolgot éreztem rögtön: ilyet, ilyen súlyos erkölcsi vétket bodajki ember – legyen bármilyen bajban – nem mer elkövetni a bodajki kegyhelyen húsvét előtt, és az érzésem helyesnek bizonyult.

Mint megtudtuk, a biztonság szigorítása érdekében nem terveznek lépéseket a bodajki kegyhelyen. Mórocz Tamás azt közölte a hívők közösségével: – Eddig is nyitva volt kegyhelyünk mindennap, ahogy a kegytemplom is, és eztán is nyitva marad, legyen bármilyen galád tett is ezen a szent napon.