Különleges élményben lehet része a székesfehérvári Ligetsori Óvoda kis növendékeinek, akiknek a Mesterségek hete programsorozat keretein belül színes és változatos foglalkozásokkal kedveskednek a szervezők. Az egy héten át tartó rendezvény részeként 2023. március 29-én az apróságoknak lehetőségük nyílt közelebbről is megismerkedni a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyenruhásainak munkájával, mindennapjaival és felszereléseivel. A kicsik körében hatalmas sikert aratott a látványos rendőrségi kutyás bemutató, melynek során az óvodások megtudhatták, hogy milyen tulajdonságokra van szüksége egy kutyának ahhoz, hogy a rendőrség munkáját segíthesse, milyen komoly tanulási folyamat eredménye az, hogy minden körülmények közt jól teljesítsenek, és azt, hogy a kutyusoknak minden zavaró körülmény ellenére is állniuk kell a sarat, fel kell ismerniük a helyzetet és maradéktalanul szót kell fogadniuk a vezetőiknek. A mintegy 170 gyermek részvételével zajló interaktív programon ugyancsak nagy figyelem övezte a rendőrségi szolgálati gépjárművek, így a rendőrautó és a rendőrségi motoros bemutatót is. A sokszínű, izgalmas foglalkozások lehetővé teszik, hogy a kicsik az átélt élmények kapcsán tovább bővíthessék ismereteiket.