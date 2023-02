„Az öltözőben minden alkalommal bent volt egy vadidegen férfi, miközben a 11-12 éves gyermekek nyilvánvalóan meztelenre vetkőztek. Első alkalommal tanári felszólításra távozott az illető, azonban a héten ez már odáig fajult, hogy a lányok öltözőjében is bent volt egy személy, aki nem csak nézte őket, hanem fizikális kontaktust is próbált létesíteni velük és beszelt is a gyerekekhez” – írja a szerkesztőségünkhöz eljuttatott levél írója több szülő aggodalmát képviselve. A levél írójának véleménye szerint az iskola mindent megtesz a gyerekek biztonsága es nyugalma érdekében, például több felnőttet küld a gyerekekkel, de szerinte igazi változást az uszoda és üzemeltetője tudna elérni azzal, ha komolyan venné az esetetés nem várná meg, amig nagyobb baj tortenik.

Információink szerint miután az esetről értesült a Székesfehérvári Németh László Általános Iskola igazgatója, Ollé Ferencné, egyből felkereste az uszodát, hogy vizsgálják ki a történteket.

„Hosszú-hosszú évek alatt soha nem volt semmilyen negatív tapasztalatunk, problémánk. A tegnapi nap folyamán azonban az úszásoktatás után az 5. c osztály lányait egy ott tartózkodó úriember inzultálta, mindenféle trágár megjegyzéseket téve. A testnevelő kolléganő hiába kérte, hogy távozzon, azt nem tette meg. Állítólag ez az úriember már ki volt tiltva az uszodából, de most újra járhat oda. A lányok borzasztóan megijedtek, a szülői háztól sorozatban jöttek jogosan a felháborodott bejelentések. Kérném az eset kivizsgálását és, hogy mivel tudom a szülőket megnyugtatni, hogy ilyen eset nem fordulhat elő többet” – írta az uszodának címzett elektronikus levelében az intézményvezető.

Az uszoda részéről a csoportvezető, Dozmati Tünde, tájékoztatásában azt a választ adta az igazgatónak, hogy hatósági intézkedés nélkül nem tiltható ki az uszodából senki, habár a férfira már korábban is érkezett panasz. Így megoldás gyanánt azt kínálták fel, hogy a férfit annak legközelebbi belépésekor az ott dolgozó úszómesterek szemmel tartják és, ha ismételten elfordulna, hogy inzultálja a tanulókat, akkor figyelmeztetés nélkül a rendőrséghez fordulnak.

„Amennyiben rendőri intézkedés történik az elfogadhatatlanul viselkedő vendéggel szemben, akkor az arról készült jegyzőkönyv birtokában, a továbbiakban azt felmutatva, meg tudjuk tagadni a belépését az uszoda területére” – fogalmazott a csoportvezető. A szülőket azonban ez egy percig sem nyugtatta meg, éppen ezért a nyilvánossághoz fordulva bíznak abban, hogy a szavuknak ereje van és a férfi viselkedésének következményei lesznek.

Természetesen megkerestük mindkét intézményt, azonban cikkünk publikálásáig csak a Csitáry uszodától érkezett válasz, akik eljuttatták hozzánk a fent olvasható, iskolával való levélváltásukat. Ezen felül az uszoda nem kívánt mást hozzáfűzni az esethez. Amennyiben a Székesfehérvári Németh László Általános Iskolától is választ kapunk, jelentkezünk!

Frissítés

Az ügyben Bozai István városgondnok a feolnak elmondta: - Szerintünk a gyerekeket felügyelő pedagógus tehet feljelentést vagy az érintett gyermek szülője, gondviselője. Mi, mint üzemeltető gazdasági társaság nem tehetünk feljelentést, hiszen nem az intézményt vagy a céget érte inzultus, hanem magánszemélyeket. Természetesen a feljelentést követően, jogerős bírósági végzés birtokában kitilthatjuk az uszodából az elkövetőt. Nem vagyunk nyomozó hatóság, hogy egy ilyen kényes ügyben nyomozhassunk. Sajnos az adatvédelmi hatóság felszólítására biztonsági kamerákat is le kellett szerelnünk.