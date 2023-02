Szabó-Bisztricz Anett, a katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltó századosa, szóvivője a feol.hu-val azt közölte, hogy a bejelentések jellege nem változott (háztetőket rongál meg, fákat dönt ki, ágakat szakít le), ugyanakkor a számuk továbbra is emelkedik, ráadásul a Dunaújvárosi járás is pirossá változott a térképen.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a rengeteg bejelentés mellett sikerült-e a Panoráma Offices-hez egységet vezényelniük. A szóvivő ezzel kapcsolatban elmondta, hogy valóban érkezett bejelentés az irodaház miatt, hogy a lemezfedést megbontotta a szél, de egyelőre még tűzoltóegységek nem voltak a helyszínen, a rendőrök a veszélyeztetett terület lezárták. Kiemelte, most elsősorban a közvetlen balesetveszélyt okozó esetek felszámolása az elsődleges, amelyen belül ha van életveszély elhárítás, az magától értetődően prioritást élvez. Hozzátette azt, amint a súlyosabb esetek felszámolásra kerülnek, akkor az irodaházhoz is kiérnek, majd átvizsgálják a tetőszerkezetet, ezután döntenek a szükséges beavatkozásról.

Meddig tarthat a tomboló szél?

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) közlése szerint, a késő délutáni, esti óráktól mindenütt jelentősen veszít a szél az erejéből, de továbbra is nagy területen erős, vagy viharos közeli marad. Vasárnap a maihoz képest már jóval kedvezőbb szélviszonyokra számíthatunk.

Frissítés!

A Szeretem Székesfehérvárt csoportban osztotta meg az egyik tag a fotót, miszerint a tűzoltók megérkeztek a helyszínre. A hozzászólók pedig mély tisztelettel hajtanak fejet a lánglovagok munkája előtt, akik reggel óta becsületesen dolgoznak. Valamennyiük erőt és kitartást kívánt a munkájukhoz!