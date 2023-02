Időjárás 50 perce

Így pusztít a szél Fejérben (fotók, videó)

A meteorológiai szolgálat hajnalban narancs, majd reggel hét után a legmagasabb, piros riasztást adott ki több vármegyére is, köztük Fejérre. Mivel a talaj nagyon nedves, az erős, helyenként akár száz kilométer per órás szél nemcsak faágakat törhet le, hanem teljesen egészséges fákat is kidönthet.

Elekes Gergő, Házi Péter Elekes Gergő, Házi Péter

Fotós: Házi Péter / Fejér Megyei Hírlap

Amint azt a katasztrófavédelemtől megtudtuk, Fejér vármegye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói, valamint az önkéntes mentőszervezet tagjai reggel óta címről címre haladva számolják fel a szélvihar okozta károkat. Legtöbbször útra, parkoló autókra dőlt fák miatt kérik a katasztrófavédelem segítségét Fejérben. Pontosan ezt a pusztító erőt örökítették meg olvasóink is felvételeiken, melyeket eljuttattak hozzánk. Polgárdiban már péntek este megkezdte a munkát a szél, a viharban kidőlt egy fa a Május 1. utcában. Fotós: olvasó Székesfehérváron szombaton délelőtt, a Balatoni úton, a Mol kúttal szemben dőlt ki egy fa az úttestre: Fotós: olvasó Lepsény központjában a jelzőlámpa szakadt le. Leszakadt tetőszigetelés Mintegy 50 négyzetméternyi tetőszigetelést tépett le a viharos erejű szél Székesfehérváron, a Budai út 86-88.számú szalagházról. Juhász Attila, aki a fotót készítetette, a feolnak elmondta, szerencsére senkit nem talált el a lehulló szigetelés, nem történt személyi sérülés. Fotós: olvasó Gyökerestől dőlt ki egy fa a Zichy ligetben. Fotós: Házi Péter / Fejér Megyei Hírlap Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a "jó irányba" azaz a park, nem a mellett álló autók irányába dőlt, így a járművek megúszták az esetet. Nem úgy, mint az a szegény pad! Fotós: Házi Péter / Fejér Megyei Hírlap Mindenkinek javasoljuk, hogy fogadják meg a katasztrófavédelem tanácsait, és semmiképp se parkoljanak idős fák alatt, mellett! Ön is tapasztalt hasonlót a környéken? Küldje el nekünk a [email protected] e-mail címre fotóját, videóját, mi pedig közzétesszük cikkünkben!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!