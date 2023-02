"A tűzoltólaktanya mentőállomásán állandó készenlétben állanak mentőink. Ha gyors szállításokat igénylő balesetek történnek, a kórházban székelő vármegyei mentők gépkocsija robog e helyszínre. A gépkocsival megközelítthetetlen szőlőhegyi és maroshegy utcákon azonban gyakran feltűnik a lovas mentőkocsi. A harcok előtt elpusztult három gépkocsit még mindig nem sikerült pótolni." - írta a kis lap, a tudósító pedig azonnali kérdéseket intézett az illetékesekhez:

"-Talán a szilveszteri gyűjtés eredményéből... ?- Sajnos az idén nem sikerült úgy a gyűjtés, mint az elmúlt esztendőben - mondották. Szilveszterkor 1066 forint gyűlt össze, különböző asztaltársaságok 230 forintot adományoztak. A sors iróniájáról is érdekes történetet tudnak. A gyűjtő mentőket valaki azzal utasította el, sohasem lesz szüksége reájuk. Másnap törött lábbal, fájdalomtól eltorzult arccal feküdt a mentőkocsiban. Megismerte az előző nap elutasított mentőt , és átnyújtott 30 forintot. Mentőink ezt a kis epizódot is feljegyezték éppen úgy, mint egy kisfiú 10 darab összegyűjtött kétfilléres adományát. " A cikk írója azzal zárja, ha a nagyközönség támogatása nem marad el, májusra elindul az első mentőkocsi.



1948 májusa pedig nem csak remélt új gépkocsit, mást is hozott a mentők életébe: a háború után a mentőapparátusok hatékony működése érdekében a Népjóléti Minisztérium 1948. május 10-én állami feladattá tette a mentést, és megalakította az Országos Mentőszolgálatot. Az önálló székesfehérvári mentőállomás először egyébként a Székesfehérvári Szent György Kórházban nyert elhelyezést.

Érdekes módon erről a május 10-éről, ami azóta a Mentők napja, pénteken, február 24-én emlékeztek meg az Országos Mentőszolgálat Facebook- oldalán. De legalább alkalmat adtak nekünk is egy kis múltidézésre.