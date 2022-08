A rendőri intézkedés során a férfi lakóautójából és még a cipőjéből is különböző drogok kerültek elő. A szerek mellett a hatóságok olyan kiegészítőket is találtak, amelyek egyértelműen az értékesítéshez kellettek. A lakókocsiban többek között mérleget, nagy mennyiségű műanyag tasakot és több millió forint értékű valutát foglaltak le a rendőrök.

A Fejér Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a 35 éves férfit nagy mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség, majd őrizetbe is vették. Az ügyészség a szökés és a bűnismétlés veszélyére hivatkozva indítványozta a férfi letartóztatását, amit a Székesfehérvári Járásbíróság egy hónapra elrendelt. A döntéssel szemben a terhelt és védői fellebbezést jelentettek be.