A videón jól látszik, hogy a dupla záróvonal sem zavarta a bátor sofőrt, aki két autót is megelőzött, valószínűleg a megengedett sebességnél jóval nagyobb sebességgel. Az is tisztán kivehető a Fehérvári gyökerek nevű Facebook-oldal posztjából, hogy nem sokkal a manőver után már jött is szembe egy másik autó, így másodperceken múlott, hogy nem történt tragédia a hajmeresztő húzásból.