Az "évfordulóra" a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldala is emlékeztet mindenkit, ahol ezzel összefüggésben egy szép történetről számolnak be a katasztrófavédők. A székesfehérvári tűzoltóságot ugyanis az egyik túlélő, Júlia kereste meg levélben, valamint egy tortával, amivel köszönetet szeretett volna mondani az életét megmentőknek. A sors úgy hozta – írják a bejegyzésben –, hogy ez év augusztus 15-én is éppen az a C csoport volt szolgálatban, akik egy évvel korábban ugyanezen a napon hajnalban kimentették a sérülteket az M7-es autópályán árokba borult buszból. A köszönet tehát személyesen is tolmácsolható volt.

Hosszú órákon keresztül, megfeszített erővel dolgoztak a szakemberek a helyszínen

Forrás: archív: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A katasztrófavédelem által is közzétett levél így szól:

„Tisztelt Tűzoltók!

Eltelt egy év!

Tavaly, 2021. augusztus 15-én hajnalban egy örömtelinek tervezett utazásom tragédiába torkollt. Álmomban történt, mire felébredtem és újra eszméltem, már Önök ott voltak és megmentették az életemet. Nagyon hálás vagyok mindenkinek és köszönöm, amit értem tettek, és mondtak, biztattak, erőt adtak. Egy év elteltével sem tompult ez az érzés. Köszönöm mindenkinek akkor, aki ott volt és azoknak is, akik épp egy másik helyszínen dolgoztak.

Egy hálás Túlélő – Tóthné Csintó Júlia”