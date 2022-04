Családi ház gyulladt ki március 30-án este Sárszentmihály határában, a 7-es főút közelében. A körülbelül hetven négyzetméteres, kétszintes épület földszinti hálószobája teljes terjedelmében égett. A tűz átterjedt az abból nyíló másik két helyiségre is. A lángokat a székesfehérvári hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal és vízsugárral fojtották el. A tűz keletkezésekor a házban senki sem tartózkodott – idézte fel a történteket kérésünkre Szabó-Bisztricz Anett, tűzoltó százados, szóvivő. A polgármester, Óber Andrea egyből segítő kezet nyújtott: az önkormányzat képviseletében és a helyi családsegítő szervezettel együttműködve gyűjtést szervezett a károsult családnak. Fél éve sincs annak, hogy a háromfős család beköltözött az újonnan vásárolt kertes házba – ezt pedig már Botkáné Rózsa Ágnes meséli a helyszínen, aki férjével Botka Ferenccel és lányával élt ott. A férfi jelenleg Tihanyban egy régi családi házban él, Ágnes egy barátnőjénél tudta meghúzni magát. Lánya pedig „szerencsére” kollégista, így az ő lakhatása is biztosított, amíg fel nem tudják újítani a jelenleg lakhatatlan épületet.



– A férjem épp a kertben veteményezett, amikor arra lett figyelmes, hogy az egyik ablakból ömlik ki a füst, egyből próbált bemenni a házba, de amint kinyitotta a bejárati ajtót, még inkább felélénkült a tűz. A haja megpörkölődött egy kicsit, illetve a füle is megsérült – kezdte Ágnes.

Letaglózta tudósítónkat a látvány, semmi sem maradt a szobákból

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap



A férfi a szomszédoktól tudott segítséget kérni, akik hívták a tűzoltókat. Kiérkezésükig Ferenc egy poroltóval igyekezte megfékezni, hogy a tűz átterjedjen az ablakon át a ház külsejére is. Ez utóbbi sikerült neki, szinte teljesen épp maradt az épület külseje. A tető és a burkolat nem sérült meg. Belépve viszont letaglózott a látvány, semmi sem maradt a szobákból. Mindenhol hamu, maradványok, meg­égett tárgyak, leolvadt lámpák és kitört ablaküvegek. Az udvaron pedig szerteszét hevert minden, amit csak ki tudtak menteni.



– Sajnos még most sem tudjuk, hogy mitől keletkezhetett a tűz, ahogy azt sem, fizet-e a biztosító. A férjem, ahogy már korábban meséltem, leköltözött ideiglenesen Tihanyba, hiszen nem tud máshova menni. Az a ház is elég rossz állapotú, de legalább van fedél a feje fölött. Ő maga betegségekkel és rokkantsággal küzd, ezért is vásárolta meg tavaly ezt a házat, hogy közelebb legyen a kórházhoz, mivel folyamatos ellátásra szorul – mondja szomorúan az asszony.



Beszélgetésünkkor Ágnes a letaglózottságon túl nagyon tanácstalannak tűnt. Érdeklődtem, mi nyújtana nekik segítséget ebben a helyzetben: anyagiak, ruhák vagy netán szakemberek segítsége? Szerényen ugyan, de azt mondta, hogy szerinte egy szakértői véleményre lenne a leginkább szükségük, aki kimegy és felméri a károkat. A másik az anyagi támogatás és a szakképzett munkások, hiszen nem tudják még, hogy a biztosító fizet-e és ha igen, mennyit.