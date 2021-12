Késő este a kislány egy pillanatra elájult, az édesanyja erős fejfájásra és émelygésre panaszkodott, ezért mentőt hívtak. A bejelentés után az esethez a katasztrófavédelmet is riasztották. A csákvári önkéntes és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók szén-monoxid-koncentrációt mértek, melynek során a lakás több helyiségében és az emeleten is kimutatták a mérgező gázt. A mentők a család mind a négy tagját kórházba szállították. A lakás pincéjében éjszaka egy kombi gázkazán működött, napközben pedig a mellette lévő vegyes tüzelésű kazánnal fűtöttek a lakók. A katasztrófavédelem értesítette a gázszolgáltatót, melynek szakembere is a helyszínre érkezett - írják.